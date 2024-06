« Face B comme Bossa, l'autre histoire d'Henri Salvador » sur Culturebox mercredi 5 juin 2024

Mercredi 5 juin 2024 à 21:10, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir « Face B comme Bossa, l'autre histoire d'Henri Salvador », un document réalisé par Stéphanie Elbaz.

« Face B comme bossa », c’est la fabuleuse histoire d’Henri Salvador, le chanteur populaire de « Zorro est arrivé » ou encore de « Syracuse » dont ce documentaire vous fait découvrir l’autre face…

Découvrez l'histoire d’un musicien de génie, débarqué de Cayenne à l’age de 12 ans, un grand guitariste fou de jazz, élève de Django Reinhart et meilleur ami de Boris Vian.

Un musicien qui rêvait d’être un crooner et que la mort de Boris Vian a laissé seul. Seul avec une femme manager qui l’a conduit vers les succès populaires que tous les français connaissent.

Adulé des français, Henri Salvador a choisi de faire rire en chanson, enchaînant les tubes mais laissant de côté le jazz, cette musique qu’il mettait discrètement en face B de ses 45 tours de l’époque.

Le jazz, un fantasme qui deviendra réalité à la fin de sa vie à 80 ans, quand deux musiciens encore inconnus, Keren Ann et Benjamin Biolay lui écriront « Chambre avec vue », un album qui se vendra à plus de 2 millions d’exemplaires et l’emmènera dans une tournée internationale…

…Jusqu’au Brésil où les plus grands musiciens de jazz lui apprendront une révélation incroyable : il aurait influencé la création de la bossa nova dans les années 60 sans le savoir grâce à des images de lui qui sont arrivés jusque dans un cinéma de Rio de Janeiro en 1958.