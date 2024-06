« Arche d'alliance : les mystères du coffre perdu » sur RMC Story vendredi 7 juin 2024

Vendredi 7 juin 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Arche d'alliance : les mystères du coffre perdu ».

Depuis des siècles, historiens, archéologues ou chasseurs de trésors tentent de retrouver les reliques les plus sacrées de la Bible : le Saint Suaire qui aurait recouvert le visage de Jésus après sa mort, la croix sur laquelle il aurait été crucifié, la couronne d'épines qu'il aurait portée ou la coupe dans laquelle il aurait bu lors de son dernier repas.

Mais parmi les objets qui ont passionné le monde et déclenché les controverses les plus folles, il en est un encore plus ancien : l'Arche d'Alliance. Ce coffre en bois orné d'or est sans doute l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Il est censé avoir renfermé les 10 commandements gravés sur des pierres et donnés par Dieu à Moïse. Selon la légende, l'objet serait doté de pouvoirs extraordinaires et capable d'apporter la mort à quiconque s'en approcherait.

Comment un artéfact aussi important et emblématique a-t-il pu disparaître ? A-t-il vraiment existé ? Et si c'est le cas, qu'est-il devenu ?