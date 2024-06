« Andropause, la grande débandade ? » document diffusé sur France 2 mardi 25 juin 2024

Mardi 25 juin 2024 à 23:25, France 2 diffusera « Andropause, la grande débandade ? », un documentaire infrarouge décrypte le phénomène hormonal que subit 1 homme sur 3 à partir de 60 ans.

Sous la forme d’une enquête personnelle et intime, Andropause, la grande débandade ? décrypte le phénomène hormonal que subit 1 homme sur 3 à partir de 60 ans : la baisse progressive du niveau de testostérone, autrement dit l’andropause. Troubles de l’érection, baisse de la libido, suées nocturnes, dépression, prise de poids, perte de sommeil... Les symptômes sont variables mais ont tous en commun de plonger les hommes dans une profonde incertitude, voire une grande détresse.

Rémy Burkel se met courageusement en scène et témoigne de ce qui lui arrive personnellement. D’examens médicaux en groupes de parole d’hommes, de séances d’aquagym en discussions hommes/femmes animées, il aborde les grands enjeux de société que recouvre l’andropause : l’antédiluvien tabou qui règne entre les hommes sur leur intimité physique et sexuelle, leur méconnaissance de leur propre corps et leur désintérêt pour celui de leur partenaire, le modèle dominant imposé de l’érection et de la pénétration dans la norme hétérosexuelle, ainsi que l’injonction à la performance sociale et sexuelle pour être un homme.

Adoptant un ton qui lui ressemble, drôle et jubilatoire, Rémy interroge pour nous sa masculinité, et nous embarque en Andropausie. Un film engagé, un manifeste à l’attention de toutes et tous pour promouvoir la nécessaire communication dans les couples et une sexualité enfin libérée des normes.

En déconstruisant le mythe de la virilité en érection, ce film tente de donner la « part tendre » aux hommes et de les convaincre que l’andropause est peut-être bien le tout dernier bienfait intime et méconnu que leur offre la Nature.