« Taylor Swift, la première puissance américaine » sur Culturebox mercredi 20 novembre 2024

Mercredi 20 novembre 2024 à 21:00, Culturebix rediffusera « Taylor Swift, la première puissance américaine », un documentaire réalisé par Mathilde Serrell.

Pop star planétaire, la chanteuse de 34 ans est celle de tous les records.

200 millions d’albums vendus dans le monde, un demi-milliard d’abonnés cumulés sur les réseaux sociaux, 14 Grammy Awards, dont 4 pour « l’album de l’année » (du jamais-vu). Taylor Swift affole tous les indices culturels, économiques et politiques. On lui prête même une influence sur l’élection présidentielle américaine. Le film retrace le parcours hors norme d'un véritable phénomène et sa relation unique à ses fans, à un moment crucial pour l’Amérique.

Il ne se passe pas une journée sans que le moindre détail de la vie de Taylor Swift ne fasse l’actualité ! Avec un nouveau record tous les jours ou presque...

Est-ce une hallucination planétaire ? Comment Taylor Swift, pop star de 34 ans et phénomène hors norme, a converti le monde ?

Comment se fait-il qu’elle provoque des séismes lors de ses tournées, des inscriptions massives sur les listes électorales, des rebonds tels sur l’économie qu’on parle d’« effet Taylor Swift », ou qu’elle soit la seule artiste après tous leaders politiques historiques à être désignée personnalité de l’année en une du Time, et la seule artiste à être devenue milliardaire uniquement grâce aux revenus de sa musique ?

Qu’on le veuille ou non, qu’on connaisse ou pas la moindre note de ses chansons, Taylor Swift est devenue une force incontournable, qui fédère une communauté extrêmement puissante, de 2 à 99 ans ! Ses fans, qui sont prêts à tout pour elle comme elle est prête à tout pour eux, les équipes de ce documentaire les ont rencontrés de Londres à Nashville, de Lyon à New York !

Une fois dépassée la sidération des données et des records, ce n’est pas seulement le talent, le travail ou la gestion de la carrière qui permettent d’expliquer un tel pouvoir.

Icône de l'acceptation et de la résilience, Taylor Swift propose à la fois un monde et une communauté de valeurs, une réponse à un certain mal du XXIe siècle.

Décrypter le phénomène Taylor Swift, c’est aussi comprendre l’époque dans laquelle on vit !