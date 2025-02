"Hugues Aufray, l’éternel jeune homme" un portrait émouvant par Mireille Dumas diffusé sur France 3 vendredi 28 février 2025

Vendredi 28 février 2025 à 23:25 sur France 3, Mireille Dumas vous fera voyager dans la vie et la carrière d'Hugues Aufray qui se livre comme il ne l'a jamais fait dans ce documentaire inédit.

Avec ce portrait vivifiant et émouvant, qui mêle habilement chansons et confidences, passé et présent, Mireille Dumas nous fait voyager dans la vie et la carrière de l’artiste qui se livre comme il ne l’a jamais fait.

Hugues Aufray serait-il une force de la nature ? Depuis plus de soixante ans, il nous séduit par son énergie, sa prestance, ses engagements, sa liberté de penser, et bien sûr, ses succès populaires chantés par toutes les générations. Qui ne connaît pas « Santiano », « Céline », « Stewball », « Adieu monsieur le professeur », « Dès que le printemps revient »… pour ne citer que quelques-uns parmi ses 150 titres, sans oublier les chansons cultes de Bob Dylan qu’il a été le premier à traduire et interpréter en France.

Pionnier, il l’a été dans bien des domaines. Dès 1966, il s’engage contre le racisme, chantant devant Martin Luther King à Paris, et s’affirme comme l’un des premiers défenseurs de la nature. Hugues Aufray est également un artiste aux talents multiples qui se passionne pour la peinture et la sculpture. Il aurait pu être comédien, comme sa sœur Pascale Audret.

Marié à Hélène, la mère de ses deux filles, pendant plus de soixante ans, il restera fidèle à son engagement jusqu’à sa disparition, avant d’épouser l’année suivante, en 2023, Murielle, son autre muse depuis presque trente ans. Avec une franchise rare et renversante, il évoque sa conception de l’amour à ses côtés.

Fils d’une famille de la noblesse gasconne et de diplomates bretons, il raconte sans fard sa vie marquée par des blessures intimes et des drames familiaux. Le suicide de son frère aîné, son modèle, alors qu’il n’a que 25 ans, cisaille son existence et nous bouleverse quand il l’évoque.

Ce portrait d’Hugues Aufray est celui d’un vrai résilient qui a su transformer ses traumatismes en force et en création. Un bel exemple de l’art à la rescousse de la vie.