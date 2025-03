"Au nom des jaguars" : immersion dans le marécage du Pantanal lundi 3 mars 2025 sur France 5 (vidéo)

À découvrir sur France 5 lundi 3 mars 2025 à 21:05, « Au nom des jaguars » un documentaire animalier inédit écrit et réalisé par Emmanuel Rondeau.

Alors que le développement des ranchs s'intensifie dans le Pantanal et menace l'habitat naturel du jaguar, une lueur d'espoir émerge.

Il existe au Brésil un marécage si grand qu’il est visible de l’espace. Sous la chaleur et l’abondance d’eau, la vie s’y est développée comme nulle part ailleurs, donnant naissance à des espèces animales à la taille démesurée. Adapté à cette faune hors du commun, le plus grand prédateur du Nouveau Monde, le jaguar, est ici, presque deux fois plus imposant que n’importe où dans son aire de répartition. Ce marécage, c’est sa forteresse, le Pantanal.

Croiser la route d’un jaguar peut changer une vie. C’est ce qui s’est passé pour Abigail Martin. Biologiste, elle découvre vite que la dynamique des populations du félin dans ce marécage immense est peu connue faute de données suffisantes. Elle lance alors un projet de science participative, le Jaguar ID Project ; une base de données unique au monde permettant de suivre des individus sur le long terme. Si les informations glanées éclairent un certain nombre de comportements, elles ne permettent pas de comprendre où disparaissent les jaguars durant de longues semaines. Pour Abigail, il faut donc désormais s’enfoncer plus loin dans le marais et déployer un ensemble de caméras automatiques, là où personne n’en a encore jamais posé.

Son intuition et son ambition : démontrer que si la rivière constitue un garde-manger idéal pour les jaguars, le reste du marais constitue également une zone indispensable pour assurer la survie de la population. Une étude essentielle à l’heure où les ranchs se multiplient sur le secteur et où de nouvelles régulations seront bientôt mises en place.