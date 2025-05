"Retour à l'instinct primaire : Restons groupés" samedi 17 mai 2025 sur RMC Story (vidéo)

Samedi 17 mai 2025 à 21:10, RMC Story diffusera deux nouveaux épisodes de la 7ème saison de "Retour à l'instinct primaire : Restons groupés". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Après quatre jours dans la jungle amazonienne du Pérou, quatre survivalistes se sont déjà retirés du défi. Après une double tentative historique de Lisa et Tim, Steven se retrouve seul pour la toute première fois. Une violente tempête met à l'épreuve son abri et ses limites alors qu'il s'adapte à la vie en solitaire dans l'implacable jungle amazonienne.

Épisode 9 • Mutinerie dans la jungle 1/2

Après que le voyage risqué d'EJ dans la jungle ait permis de découvrir Dan, Waz et Matt, les six survivalistes restants se réunissent pour construire une cabane à deux étages et terminer le défi en équipe.

Les sources de protéines devenant difficiles à trouver, Matt et Steven s'aventurent vers le nord pour une chasse de deux jours dans de nouveaux territoires à la recherche du gros gibier dont ils ont tous besoin pour survivre jusqu'au 60ème jour.

Épisode 10 • Mutinerie dans la jungle 2/2



Contenu de l'épisode non présenté par la chaîne.