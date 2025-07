"Une maison, une artiste - Jeanne Moreau dans la lumière de Préverger" dimanche 20 juillet 2025 sur France 5

Dimanche 20 juillet 2025 à 22:45, France 5 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Une maison, une artiste" consacré cette semaine à Jeanne Moreau et sa bastide.

En 1963, à bientôt 40 ans, Jeanne Moreau pose ses valises dans une belle bastide nichée en Provence, à La Garde-Freinet, dans le Var. En découvrant cette grande propriété de 70 ha avec une superbe piscine, on comprend pourquoi Jeanne Moreau a eu un tel coup de foudre. La beauté vallonnée de la nature sauvage mêlée au charme de cette maison isolée de tout la séduit au point d'y vivre pendant 20 ans et d'y passer le plus de temps possible entre les tournages. A Préverger, elle dit y trouver "sa suffisance".

Jeanne est à un tournant de sa carrière. Après avoir enchaîné les chefs-d'œuvre au cinéma pendant 10 ans (De "Ascenseur pour l'échafaud" de Louis Malle qui la révèle jusqu'à "La mariée était en noir" de Truffaut en passant par "Jules et Jim" ou "La notte" d'Antonioni), l'actrice a besoin de se ressourcer et aspire à diriger davantage sa vie.

Dans cette maison qu'elle aime passionnément, elle devient la parolière de son troisième album de chansons et tourne son premier film en tant que réalisatrice : "Lumière". Loin du tumulte parisien, ici, Jeanne prend le temps de vivre et de créer. Préverger, même 40 ans après son passage, semble être à son image, une propriété de caractère, accueillante et mystérieuse.

Jeanne Moreau, c’est un regard, une voix, une bouche, un style, une élégance, une impertinence, une liberté. Ces murs, qui ont gardé la mélodie de ses chansons, l’ont inspirée, bercée, protégée. On retrouve l’extérieur à l’identique, les dépendances qu’elle a aménagées et le grand jardin avec ses arbres sans lesquels elle ne peut vivre. « Je suis une fille de la campagne ! » assure-t-elle.

Avec les témoignages de :

Josée Dayan, amie et réalisatrice avec qui Jeanne Moreau a tourné 10 films



Jean-Claude Moireau, ami et biographe



Ricardo Aronovitch, chef opérateur de son film Lumière tourné à Préverger



Cyrille Thouvenin, acteur qui a tourné avec Jeanne Moreau Les Parents terribles



Martine Gorry et son père Simon Grosso, anciens gardiens de Préverger



Corinne Méric, comédienne et chanteuse qui a fait un spectacle chanté sur Jeanne.

June, chanteuse.