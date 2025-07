"Lady Di : contre-enquête sur la mort d'une îcone" sur RMC Story lundi 21 juillet 2025 (vidéo)

Lundi 21 juillet 2025 à partir de 21:10, RMC Story diffusera un documentaire inédit en 4 volets portant sur l'enquête de la police britannique concernant les allégations selon lesquelles la mort de la princesse Diana était un meurtre.

Les théories du complot autour de la mort de Lady Diana sont nombreuses et persistantes, malgré les enquêtes officielles qui ont conclu à un accident tragique.

Ce documentaire inédit diffusé par RMC Story revient sur les différentes théories et indices qui ont pu alimenter les doutes sur la thèse de l'accident. Le film présente notamment de nouveaux témoignages, dont celui du majordome du prince Charles, apportant un nouvel éclairage sur les événements et les controverses qui ont entouré cette disparition tragique.

21:10 Volet 1 Le drame

La police française enquête sur la mort de la princesse Diana, rassemblant des preuves autour de l’accident de voiture. La presse mondiale et les utilisateurs d’internet scrutent chacun de leurs gestes et spéculent si c’était un accident ou quelque chose de plus sinistre.

22:10 Volet 2 Ce n'était pas un accident

La police française appelle la mort de Diana un accident. Mais Mohamed Al-Fayed est sûr que son fils et la princesse ont été assassinés alors que les appels à une enquête britannique indépendante se multiplient.

23:10 Volet 3 Complot meurtrier ?

La police britannique enquête sur les allégations selon lesquelles la mort de la princesse Diana était un meurtre. Parmi les nouveaux témoins figurent le majordome du prince Charles et de la princesse Diana, qui parle de ses craintes pour sa vie. Le monde regarde pour voir si la justice sera rendue.

00:10 Volet 4 Affaire classée

Les allégations selon lesquelles la mort de la princesse Diana était un meurtre ont conduit la police britannique à mener une enquête sans précédent sur les services secrets britanniques. Le jury rend son verdict sur la façon dont la princesse Diana est morte, et les personnes impliquées réfléchissent à son impact.