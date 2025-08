"Secrets d’Histoire : Vercingétorix, le premier des Gaulois" sur France 3 mercredi 6 août 2025 (vidéo)

Mercredi 6 août 2025 à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern vous proposera de revoir un numéro de "Secrets d’Histoire" dans lequel il nous fait découvrir un héros que nous croyons tous connaître, Vercingétorix…

À lui seul, ce prénom nous renvoie à nos racines, à une époque où la France s’appelle encore la Gaule, que la puissante armée de Rome tente par tous les moyens d’envahir.

Excellent orateur, charismatique, Vercingétorix réunit son peuple et galvanise ses troupes pour lancer l’assaut face aux légions romaines, qui sont alors les plus puissantes du monde.

Mais rien n’arrête ce jeune Gaulois à l’ascendance royale, guidé par l’honneur et la soif de liberté qui l’aident à résister à l’imposant César.

Vercingétorix est bien plus que ce vaillant guerrier et le découvrir, c’est en apprendre beaucoup sur le quotidien de la civilisation gauloise… comme son habitat, son artisanat, ses croyances et ses coutumes ancestrales, dont seuls les druides en sont les maîtres absolus.

Depuis l’incroyable village gaulois de Rieux-Volvestre, parfaitement reconstitué près de Toulouse, Stéphane Bern nous plonge au cœur de la destinée incroyable de cet homme, Vercingétorix, qui fait donc partie de ces héros populaires injustement traités par l’histoire et dont l’unique défaite d’Alésia fait alors oublier toutes les victoires.

Tout commence au début de l’année 52 avant J.-C., lorsque tous les Gaulois l’élisent en chef suprême pour mener la plus importante rébellion armée contre l’envahisseur romain…

