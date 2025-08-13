"Les routes de l'impossible" à Sumatra sur France 5 vendredi 15 août 205 (vidéo)

Vendredi 15 août 2025 à 21:00, France 5 vous proposera de revoir un numéro de la collection documentaire "Les routes de l'impossible" en Indonésie, à Sumatra.

Dans l’immensité de l’archipel indonésien, Sumatra occupe une place à part. Ils sont 60 millions à vivre sur la sixième plus grande île du monde. L’agriculture fait sa richesse, mais c’est aussi son pire ennemi. Un tiers des habitants dépend du travail des champs.

Pour éviter d’emprunter les pistes défoncées, Masinis utilise la vieille ligne de chemin de fer qui date du début du XXe siècle, mais est-elle plus rapide et plus sûre ? Pas vraiment… C’est lui-même qui a bricolé son wagon à moteur bringuebalant. Les rails par endroits ont disparu, remplacés par des branches… c’est pourquoi les déraillements sont fréquents.

Mais, grâce à son engin, paysans, villageois et chercheurs d’or ne sont plus isolés.

De son côté, Rudi le taxi n’a rien à envier à ce train souffreteux : le chauffeur de minibus transporte 6 passagers sur 80 km et la route est dans le même état que la vieille voie ferrée… les ornières et la boue en plus. La mousson transforme chaque voyage en véritable épopée, mais l’ambiance est plutôt bonne.

Dans la région de Minang, chaque année, à la fin de la récolte de riz, les paysans s’affrontent dans une course folle. Ici pas d’hippodrome ni de chevaux mais… des taureaux et une rizière comme champ de courses. Les « jockeys » sont debout sur une latte de bambou tirée par deux mastards. Pour prendre de la vitesse, ils ont une technique étonnante, mordre la queue des taureaux !

À la suite de ce numéro, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "Les routes de l'impossible - Balkans : la vallée des oubliés".