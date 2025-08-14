"L'Arche d'alliance : aux origines de la Bible" sur Arte samedi 16 août 2025 (vidéo)

Qu’est devenue l’Arche d’alliance ? Entre textes religieux, fouilles archéologiques et haute technologie, ARTE propose, samedi 16 août 2025 à 20:50, une captivante enquête pour élucider le mystère du coffre sacré qui contenait les tables de la Loi et remonter aux sources de la Bible.

Selon la Bible, l'Arche d’alliance renfermant les tables de la Loi, les Dix Commandements dictés par Yahvé à Moïse, a accompagné le peuple hébreu dans sa conquête de la Terre promise. Au Xe siècle avant notre ère, le roi David l'aurait installée à Jérusalem, futur berceau du monothéisme. Mais après le siège de la ville et la destruction du Premier Temple par les Babyloniens en 587 avant J.-C., le coffre sacré disparaît à jamais.

Depuis, l’Arche mythique aux pouvoirs mystérieux, qui aurait attiré la malédiction sur ceux, comme les Philistins, qui s’en seraient indûment emparés, ne cesse d'enflammer l'imagination des hommes et la convoitise des chercheurs de trésors. Mais a-t-elle seulement existé ? Et la Bible peut-elle être considérée comme un récit historiquement fiable ? Quand, par qui et pourquoi ce texte a-t-il été écrit ?

Pour tenter d’élucider cette énigme millénaire, archéologues et historiens entreprennent d’explorer la paisible colline de Kiriath-Jearim, à quelques kilomètres de Jérusalem, qui aurait brièvement accueilli le précieux “sanctuaire portatif” avant son transfert dans la cité. Sur ce site biblique, le seul de la région à n'avoir encore jamais été fouillé, se dressent aujourd’hui une église et un couvent catholiques. Mais en Israël, où l’histoire ancienne relève de l’enjeu idéologique et religieux, la mission scientifique, menée par l'éminent archéologue Israël Finkelstein et le bibliste Thomas Römer, s’avère délicate. En croisant les compétences et les technologies innovantes, et en confrontant le terrain aux textes bibliques, les chercheurs vont pourtant accumuler d’édifiantes découvertes.

Labyrinthe foisonnant

Au-delà de la quête du coffre disparu chère à Steven Spielberg (Les aventuriers de l’arche perdue), cette enquête historique traverse plusieurs siècles, au fil d’indices et de vestiges collectés sur des sites antiques, pour remonter aux origines de la Bible et éclairer son récit.

De l’expansion du royaume d’Israël sous le règne de Jéroboam II, au VIIIe siècle avant notre ère, à l’avènement du monothéisme en passant par les visées de Josias, roi de Juda, dont les scribes glorifient la capitale Jérusalem à des fins politico-religieuses, une plongée savante dans le foisonnant labyrinthe de l’Ancien Testament, pour décrypter les luttes de pouvoir et les intérêts que servaient aussi ceux qui l’ont écrit.