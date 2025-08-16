recherche
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 16 août 2025 132
"Des trains pas comme les autres" en Hongrie sur France 5 lundi 18 août 2025

Lundi 18 août 2025 à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit de la 15ème saison série documentaire "Des trains pas comme les autres" dans lequel Philippe Gougler vous emmène en Hongrie.

Philippe Gougler part pour un nouveau voyage surprenant en train à travers la Hongrie, pays aux traditions vivaces et aux paysages inattendus.

Le périple commence à Budapest, la capitale, à bord d’un train vraiment pas comme les autres, le « train des enfants », conduit et opéré par de jeunes Hongrois en uniforme. Héritée de l’époque soviétique, cette ligne singulière est aujourd’hui encore une activité extra-scolaire très prisée par les plus jeunes.

La Hongrie, c’est aussi le pays des bains thermaux, une tradition bien ancrée depuis des siècles… Notre globe-trotteur ferroviaire va découvrir aussi des thermes sauvages, nichés au bord du Danube, où les eaux chaudes jaillissent librement pour le plus grand bonheur des curieux en quête de bains gratuits en pleine ville. Philippe découvre ensuite les trains du quotidien et en profite pour percer les secrets de la langue hongroise, avec quelques subtilités aussi complexes qu’insolites.

Direction le lac Balaton, véritable mer intérieure aux eaux turquoise, et lieu de villégiature emblématique des Hongrois. Philippe part ensuite à la rencontre d’une sonneuse de cloches, gardienne d’un métier oublié, avant d’embarquer à bord du train MAV Nostalgia, un train d’époque qui fait revivre l’âge d’or du voyage ferroviaire hongrois.

De retour à Budapest, Philippe prend le temps de visiter la capitale un peu plus en profondeur, avant de faire une halte mystique chez Zoltán, un voyant tzigane qui lit l’avenir… dans le plomb fondu. Enfin, un dernier train l’emmène au cœur des grandes steppes hongroises. Dans le parc national d’Hortobágy, le voyage se termine en beauté auprès d’un grand-père et de son petit-fils, nomades cavaliers.

Là, dans des paysages sublimes, l’art ancestral du dressage de chevaux se transmet, dans une scène aussi puissante qu’émouvante.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Des trains pas comme les autres en Indonésie".

Dernière modification le samedi, 16 août 2025 13:54
