"Incroyables mariages gitans : Des nouvelles fêtes encore plus folles" mercredi 20 août 2025 sur TFX

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 18 août 2025 155
Mercredi 20 août 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera voir ou de revoir sur TFX un épisode de la série documentaire "Incroyables mariages gitans" : « Des nouvelles fêtes encore plus folles ».

À Marseille, Selena et Jean-Claude se fiancent. Ils sont tous deux Gitans espagnols et vont célébrer la cérémonie de la rose et de l’œillet. Une fête exceptionnelle durant laquelle ils vont officialiser leur amour devant toute leur communauté.

Du côté d’Alès, Gina et Zak sont influenceurs. Elle est Gitane et son rêve va bientôt se réaliser : elle va épouser Zak. Il est Maghrébin. Ce mariage, ils le souhaitent tous les deux dans le respect de leurs traditions respectives. Une union mixte qui promet d’être pleine de surprises.

Les unions des Gitans n’ont pas de valeur légale car ils ne passent pas devant le Maire. Mais aux yeux de leurs communautés, ils sont unis pour la vie.

Dans le Gard, Shirley et Mestre sont en couple depuis un an. Ils voulaient prendre leurs temps avant de s’engager… Mais rattrapés par le poids des traditions, ils ont décidé d’avancer la date de leur mariage. Une fête qu’il faut organiser très rapidement.

À Miramas, Roman est un jeune Gitan original. Cariste dans une usine la semaine et DJ des plus beaux événements gitans le week-end. Cette fois-ci, Roman ne sera pas derrière les platines, mais sous le feu des projecteurs pour fêter ses 22 ans à l’occasion d’un anniversaire étonnant.

Dernière modification le lundi, 18 août 2025 13:38
Publié dans Documentaires, Mercredi
