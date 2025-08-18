"La vie secrète des supermarchés" : les derniers épisodes sur 6ter mercredi 20 août 2025 (vidéo)

Mercredi 20 août 2025 à 21:05, 6ter rediffusera les deux derniers épisodes de "La vie secrète des supermarchés", une série documentaire inédite réalisée par Clarisse Duppré, Laura Montabell et Léa Thirion.

Nous les croisons tous les jours ou presque sans forcément y prêter attention. Et pourtant, sans ces hôtesses de caisses, ces boulangers, poissonniers, bouchers, pâtissiers, nos supermarchés n’auraient pas d’âme. C’est à ces femmes et ces hommes, enfin remis à l’honneur depuis la crise sanitaire, que cette nouvelle série documentaire a décidé de s’intéresser.

21:05 Épisode 5

À Farébersviller en Moselle, Alexandre et Bryan sont responsables du rayon le plus visité du magasin : les fruits et légumes. Et chaque jour, les deux hommes font face à un problème de taille dans la grande distribution, "le tripotage" : pour choisir leurs produits, les clients n'hésitent pas à les toucher. Une habitude lourde de conséquences car les fruits et légumes abîmés par ces manipulations finissent à la poubelle. Quelles solutions Alexandre et Bryan vont-ils adopter pour lutter contre ce gaspillage alimentaire ?

À l’ouest de la France sur l’île d’Oléron, Florian, le directeur du magasin, dévoile aujourd’hui une nouvelle facette de sa personnalité : il est auteur de romans policiers à succès. À l’occasion de la sortie de son 4e ouvrage, Florian organise une séance de dédicaces, espérant ainsi faire venir un maximum de clients dans son magasin.

Hélène et Julien, les gérants de l’hyper de Gonfreville-l’Orcher près du Havre, ont organisé une surprise à leurs salariés : une partie de laser game géante à l’intérieur de leur magasin. Une bonne occasion de créer du lien entre les employés, mais aussi de les motiver à être encore plus performants !

22:00 Épisode 6

À Farébersviller en Moselle, c’est bientôt la fête de la musique ! Alors, pour booster la fréquentation de leur hyper, François et son équipe ont bien l’intention de la fêter : ils vont installer une scène à l’intérieur du magasin sur laquelle les clients auront la chance de se produire. Des chanteurs amateurs auront aussi la possibilité de le faire mais avant, il faudra réussir le casting organisé par le directeur.

C’est une animation particulière qui va mobiliser l’équipe de l’hyper de Gonfreville-l'Orcher en Seine-Maritime : une vente-dégustation de produits antillais avec Simon, un animateur. L’objectif : provoquer le coup de cœur des clients et les faire dépenser. Annick décide de prêter main forte à Simon car elle a une idée derrière la tête : ramener du monde dans son rayon charcuterie…

Les ventes saisonnières sont un défi pour les hypermarchés : il faut vendre vite pour ne pas que les articles repartent en stock et attendent un an avant de rejoindre les rayons. Ce sera tout l’enjeu de l’équipe du rayon plein air aujourd’hui. Il fait beau, les clients sont nombreux mais hésitent à se lancer avec un pouvoir d’achat en baisse.