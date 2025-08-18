"J'irai dormir chez vous" au Cap Vert sur RMC Story mercredi 20 août 2025 (vidéo)

Mercredi 20 août 2025 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le numéro de “J'irai dormir chez vous” dans lequel Antoine de Maximy s'envole au Cap Vert.

Dans cet épisode tourné en 2015, Antoine nous entraîne au Cap Vert.

Situé au large du Sénégal, l'archipel compte une dizaine d'îles. Il y règne une atmosphère particulière, mélange d'Antilles, de Brésil et d'Afrique.

Antoine commence son voyage sur l'île de Boa Vista. On trouve ici d'immenses complexes hôteliers. Mais le globe squatteur préfère partir à la rencontre des autochtones dans la petite ville de Sal Rei.

Deuxième étape, Praia, la capitale, située sur l'île de Santiago. Au marché, il rencontre Manuel, un producteur de musique démotivé par le piratage de ses productions. Ce dernier lui raconte qu'il y a plus de femmes que d'hommes au Cap Vert. C'est dû au fait que nombre de jeunes hommes partent tenter leur chance à l'étranger.

Antoine termine son voyage sur Fogo, une île volcanique qui culmine à près de trois mille mètres.