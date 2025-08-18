recherche
Documentaires

"J'irai dormir chez vous" au Cap Vert sur RMC Story mercredi 20 août 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 18 août 2025 176
"J'irai dormir chez vous" au Cap Vert sur RMC Story mercredi 20 août 2025 (vidéo)

Mercredi 20 août 2025 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le numéro de “J'irai dormir chez vous” dans lequel Antoine de Maximy s'envole au Cap Vert.

Dans cet épisode tourné en 2015, Antoine nous entraîne au Cap Vert.

Situé au large du Sénégal, l'archipel compte une dizaine d'îles. Il y règne une atmosphère particulière, mélange d'Antilles, de Brésil et d'Afrique.

Antoine commence son voyage sur l'île de Boa Vista. On trouve ici d'immenses complexes hôteliers. Mais le globe squatteur préfère partir à la rencontre des autochtones dans la petite ville de Sal Rei.

Deuxième étape, Praia, la capitale, située sur l'île de Santiago. Au marché, il rencontre Manuel, un producteur de musique démotivé par le piratage de ses productions. Ce dernier lui raconte qu'il y a plus de femmes que d'hommes au Cap Vert. C'est dû au fait que nombre de jeunes hommes partent tenter leur chance à l'étranger.

Antoine termine son voyage sur Fogo, une île volcanique qui culmine à près de trois mille mètres.
Dernière modification le lundi, 18 août 2025 14:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Flic Story&quot; avec la Police Municipale d'Argelès-sur-mer sur RMC Découverte mercredi 20 août 2025

"Flic Story" avec la Police Municipale d'Argelès-sur-mer sur RMC Découverte mercredi 20 août 2025

18 août 2025 - 14:16

Sur le même thème...

&quot;Flic Story&quot; avec la Police Municipale d'Argelès-sur-mer sur RMC Découverte mercredi 20 août 2025

"Flic Story" avec la Police Municipale d'Argelès-sur-mer sur RMC Découverte mercredi 20 août 2025

18 août 2025 - 14:16

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

16 août 2025 - 20:04 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL