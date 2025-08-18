recherche
"Flic Story" avec la Police Municipale d'Argelès-sur-mer sur RMC Découverte mercredi 20 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 18 août 2025 150
Mercredi 20 août 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le premier épisode de la série documentaire "Flic Story" qui suit le quotidien de la Police Municipale d'Argelès-sur-mer.

Dans ce premier épisode, direction la côte méditerranéenne, plus précisément la ville d'Argelès-sur-Mer, une commune de 10.000 habitants nichée près de Perpignan. Un véritable havre de paix pour ses résidents, entre la mer et le massif des Pyrénées.

Cependant, chaque année, lors de la saison estivale, cette petite cité catalane se transforme en une gigantesque station balnéaire, sa population se multipliant par dix. C'est à ce moment que l'activité de la police municipale connaît un regain d'intérêt, avec des incidents tels que conduite en état d'ivresse, bagarres, noyades, vols et violences intra-familiales.

De jour comme de nuit, vous allez suivre le quotidien musclé des trente policiers qui veillent au bien-être des habitants et des touristes, garantissant la sécurité de cette charmante localité.

Dernière modification le lundi, 18 août 2025 14:18
Mercredi
