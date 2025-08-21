"Le mystère d'Oak Island" samedi 23 août 2025 sur RMC Découverte

Samedi 23 août 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Un trésor de pirates ? Un butin viking ? Ou une relique biblique oubliée depuis des siècles ? Nul ne connaît la véritable nature de ce qui sommeille sous Oak Island, au large de la Nouvelle-Écosse. Mais depuis plus de 200 ans, aventuriers, chercheurs et passionnés tentent de percer ce mystère, au prix parfois de leur vie. Car l'île cache bien des dangers : tunnels inondés, pièges ingénieux... et une sombre légende qui plane comme une menace.

Selon une vieille prophétie, sept personnes doivent mourir avant que le trésor ne soit découvert. À ce jour, six vies ont déjà été perdues dans cette quête obsédante.

Dans cette neuvième saison très attendue, les frères Lagina redoublent d'efforts et de moyens. Grâce à des technologies de pointe et à de nouvelles analyses scientifiques, ils sont désormais convaincus qu'une importante concentration d'argent est enfouie à proximité du légendaire "Money Pit", le puits central de l'île.

Jamais l'équipe n'a été aussi proche d'une révélation. Mais Oak Island est loin d'avoir livré tous ses secrets...

Épisode 24 • Suivre la route pavée

La mission qui a amené l'équipe au Portugal s'avère fructueuse, car les preuves du lien entre les Templiers et Oak Island ont été révélées.