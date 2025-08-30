recherche
"Piscines de rêve - Lagon en Sologne" lundi 1er septembre 2025 sur RMC Story

samedi 30 août 2025
"Piscines de rêve - Lagon en Sologne" lundi 1er septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

Lundi 1er septembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le premier épisode inédit de la série documentaire "Piscines de rêve" qui suit  le travail de piscinistes français qui réalisent des projets de construction et de rénovation de piscines hors du commun.

En France, on compte 3,5 millions de piscines privées. Avec une moyenne de 150 000 demandes de construction chaque année, gérées par 1 300 entreprises spécialisées, notre pays se place au premier rang européen et au deuxième rang mondial, juste derrière les États-Unis.

Pour répondre à cette forte demande, les piscinistes innovent et repoussent toujours plus loin les limites de la création et des défis technologiques : des lagons paradisiaques qui sortent de terre en 12 jours, aux bassins conçus à partir de conteneurs recyclés ; des baignoires naturelles et écologiques, aux piscines en béton respectant les règles strictes des Monuments de France… tout redouble d’inventivité.

Mais comme pour tout chantier, entre contraintes de temps, difficultés de terrain et conditions météorologiques imprévisibles, ces entreprises doivent être capables de s’adapter, garder leur calme et proposer des solutions béton.
« Piscines de rêve » vous fait découvrir les projets fous de ces piscinistes d’exception qui repoussent sans cesse les limites de l’ingéniosité et du savoir-faire.

Épisode 1 Lagon en Sologne

Dans cet épisode, cap sur la Sologne pour suivre la construction d’une piscine-lagon spectaculaire.

Aux commandes : l’entreprise « Nuances d’Ô » et son jeune patron, Thomas Pélissier. Avec son équipe, il relève un défi totalement unique : bâtir un bassin exceptionnel à plus de 500 kilomètres de chez eux, sans aucun repérage préalable, et dans un délai record de seulement 12 jours !

Ce chantier hors norme inclut, en plus, l’installation d’une rivière et d’une cascade pour un bassin de 55 m².
mail

&quot;Appels d'urgence&quot; au Cap d'Agde, un été chaud dans la station de tous les excès, lundi 1er septembre 2025 sur TFX

"Appels d'urgence" au Cap d'Agde, un été chaud dans la station de tous les excès, lundi 1er septembre 2025 sur TFX

30 août 2025 - 15:23

