"Dans le portable des présidents", les smartphones au cœur du pouvoir, dimanche 7 septembre 2025 sur France 5 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 5 septembre 2025 157
À découvrir sur France 5 dimanche 7 septembre 2025 à 21:00, le second épisode d'une nouvelle série documentaire de Laurent Delahousse qui raconte la mondialisation en 2025 à travers un objet iconique, une marque emblématique, une personnalité ou un phénomène de société. 

Il s’agit d’un regard sur la mondialisation effrénée, hyperconnectée et inéluctable. Un récit d’aujourd’hui et d’hier pour éclairer et questionner nos sociétés.

Chaque documentaire est un roman à rebondissements, une story racontée par les acteurs et actrices qui façonnent le monde qui nous entoure. Une lecture inédite et pop culture de notre planète qui parfois nous fait perdre la tête. Une réflexion très contemporaine avec une écriture hybride sur des thématiques très actuelles.

Après le film, Laurent Delahousse réunit des personnalités pour un entretien hors les murs d’un studio, dans un lieu en rapport avec sujet.

Épisode 2 Dans le portable des présidents

Le téléphone portable est devenu l’objet le plus important au monde ! Il sert à prendre des photos, à travailler, à communiquer et accessoirement à appeler. Il nous libère autant qu’il nous espionne… Alors, que devient un portable dans la main des présidents ?

Dans le répertoire de cet épisode, vous serez en contact avec les deux iPhone 15 d'Emmanuel Macron qui prennent la pose sur son portrait officiel, les services secrets des présidents piégés par l’appli de running Strava, le BlackBerry vintage non sécurisé d’Obama, Trump qui troque son Samsung Galaxy pour l'iPhone, marque californienne du cool.

Vous découvrirez l’étrange portable pliable de Kim Jung-Un et sur le soft power de Samsung lors des JO de Paris avec son téléphone doré… Attention, portable espionné par un logiciel israélien Pegasus jusqu'au Mossad qui fait exploser les bipers old school du Hezbollah…

Un document inédit réalisé par Sylvain Pierron.

Les prochains thèmes abordés dans cette série documentaire

  • Le burger, un super pouvoir américain
  • À la poursuite de la jeunesse éternelle
Dernière modification le vendredi, 05 septembre 2025 12:12
