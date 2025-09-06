"Serial killer : autopsie d’une fascination" sur France 4 lundi 8 septembre 2025 (vidéo)

À revoir sur France 4 lundi 8 septembre 2025 à 21:00, "Serial killer : autopsie d’une fascination", un document de Céline Chassé et Paul Sanfourche, réalisé par Julie Lazare.

En 1919, l’arrestation de Landru fait la une de la presse, son procès attire la foule et les écrivains de l’époque qui commencent à écrire la légende du premier tueur en série français.

Plus tard, ce seront les cinéastes, la télévision et les plateformes qui contribueront à faire des serial killers de véritables héros monstrueux de notre culture populaire.

Les artistes qui ont mis en scène ces figures violentes, les stars du petit écran qui les ont popularisées et les familles de victimes qui assistent impuissantes à cette dérangeante starification reviennent sur les coups d’éclat de cette passion collective et morbide.

Christophe Hondelatte décrypte les 23 saisons de "Faites entrer l’accusé" qui ont fait le succès des tueurs en série. Maxime Chattam analyse la trajectoire d’Ed Gein qui inspira « Psychose » et « Le silence des agneaux ». La journaliste Patricia Tourancheau revient sur l’incroyable imposture du spécialiste des serial killers : Stéphane Bourgoin ou encore les interviews chocs de Charles Sobhraj, dit le Serpent.

A l’aide d’extraits de films patrimoniaux, d’archives d’émissions de télévision cultes et de séries d’aujourd’hui, le film explore notre fascination pour les tueurs en série par le prisme de la pop culture. Une curiosité insatiable qui questionne les pulsions inavouables de nos sociétés contemporaines.