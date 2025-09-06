"Sale temps pour la planète" en Alsace, un terroir en mouvement, lundi 8 septembre 2025 sur France 5

Lundi 8 septembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection "Sale temps pour la planète" dont la destination sera l'Alsace, un terroir en mouvement.

L’Alsace se transforme en un véritable laboratoire vivant de l’adaptation au changement climatique. Face aux bouleversements qui touchent leurs terres, les Alsaciens redéfinissent leur manière de vivre, de cultiver et de créer, tout en tissant des liens plus forts avec la nature. De la viticulture à la culture du chou, de l’agriculture durable à l’hôtellerie écoresponsable, chaque secteur trouve des solutions innovantes pour s’adapter aux nouvelles réalités climatiques.

Les vignerons alsaciens, comme Rémi Adam ou Véronique Muré, font évoluer leurs méthodes de culture tout en préservant la spécificité de leur terroir. Le vin, icône de la région, devient un terrain d’expérimentation pour des pratiques agricoles plus durables, cherchant à maintenir la richesse et la diversité des cépages face à un climat de plus en plus imprévisible.

La famille Weber, pionnière dans la culture du chou et récemment récompensée par l’obtention de l’IGP Choucroute, voit ses récoltes bouleversées. Les conditions climatiques de plus en plus extrêmes rendent la production de choux plus incertaine. Malgré tout, l’adaptation est au cœur de leur démarche : grâce à des techniques innovantes et un suivi attentif de leurs cultures, ils préservent la qualité de leur produit tout en s’adaptant aux contraintes imposées par le climat. Et ils peuvent compter sur les chefs de la région pour valoriser et faire perdurer la choucroute dans les assiettes des consommateurs !

Dans un autre registre, l’hôtellerie écoresponsable se développe également dans la région. Emil Leroy-Jönsson, créateur d’un hôtel respectueux de l’environnement, a concilié luxe et écologie. Cet hôtel, conçu pour minimiser son empreinte carbone tout en offrant un cadre idyllique, reflète un tournant dans l’industrie du tourisme alsacien. Les bâtiments, construits avec du bois local, se fondent à merveille dans le paysage. Un modèle de sobriété… La région se tourne vers un tourisme durable, axé sur les pratiques agricoles locales, la découverte de la faune et des paysages, et la mise en valeur des savoir-faire authentiques.

Dominique Klein, passionné de cigognes, œuvre sans relâche pour sensibiliser le public aux enjeux liés à la biodiversité. À travers son travail pédagogique, il accompagne les habitants de la région dans la protection et la compréhension des cigognes. Bien que ces oiseaux emblématiques fassent face à des saisons de reproduction moins prévisibles, Dominique Klein rappelle que la cigogne reste un symbole d'adaptation et de résilience. Son travail, qui inclut des visites guidées et des actions éducatives, permet de reconnecter les Alsaciens à leur patrimoine naturel et de renforcer l’engagement collectif pour préserver cette espèce iconique. Grâce à lui, les cigognes continuent de partager leur histoire, tout en se réadaptant à un monde en mutation.