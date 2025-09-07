recherche
"100 jours au Zoo du Pal" à revoir sur NOVO 19 lundi 8 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 7 septembre 2025
"100 jours au Zoo du Pal" à revoir sur NOVO 19 lundi 8 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire "100 jours au Zoo du Pal", une immersion dans ce sanctuaire dédié à la préservation de la vie sauvage.

Dans l'Allier, près de Moulins, se trouve une véritable arche de Noé. Plus de 800 animaux sauvages peuplent les plaines verdoyantes du Pal. Zèbres, rhinocéros, éléphants, un parfum d'Afrique plane au-dessus des montagnes auvergnates.

Trente soigneurs et une vétérinaire, tous dévoués à la cause animale, prennent soin de leurs protégés.

Chaque année, 60 000 curieux plongent au cœur de la vie sauvage de ce parc.

L'arrivée de nouveaux zèbres, la rencontre amoureuse chez les loutres cendrées d'Asie ou Timbi, le seul lion du parc qui donne des sueurs froides aux soigneurs, rythment le quotidien de cet univers.

Dernière modification le dimanche, 07 septembre 2025 12:13
Publié dans Documentaires, Lundi
Suivez nous...

