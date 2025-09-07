recherche
"Ma vie à crédit, le bonheur est dans le prêt ?" sur France 5 mardi 9 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 7 septembre 2025 156
"Ma vie à crédit, le bonheur est dans le prêt ?" sur France 5 mardi 9 septembre 2025

Mardi 9 septembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "Ma vie à crédit, le bonheur est dans le prêt ?", un documentaire d'Émilie Helmbacher sur un passage devenu obligé pour près d'un tiers des ménages : le crédit à la consommation.

Pour des millions de Français, le crédit est devenu un passage obligé. Chaque année, près d’un tiers des ménages souscrivent un prêt et, en 2023, les demandes de crédits à la consommation ont même augmenté de 10 % dans l’Hexagone, pour un total de 48 milliards d’euros.

Le crédit, les paiements en plusieurs fois, c’est l’assurance d’étaler ses dépenses, pour ne pas finir dans le rouge à la fin du mois. Mais, parfois, les promesses séduisantes des enseignes et des établissements de crédit peuvent se révéler être des pièges redoutables pour les consommateurs.

Dans le viseur, en particulier, les fameux crédits revolving ou renouvelables. Leurs taux bien souvent exorbitants et leur accumulation conduisent, chaque année, des milliers de Français à déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Et à se retrouver, dans certains cas, au tribunal pour défendre leur bonne foi.

Pendant plusieurs mois, les équipes de ce documentaire ont enquêté sur le crédit dans toutes ses formes et sur cette France qui vit parfois au-dessus de ses moyens. Vivre à crédit serait-il vraiment une solution idéale, et à quel prix ? Le bonheur n’est peut-être pas dans le prêt...

Publié dans Documentaires, Mardi
Suivez nous...

