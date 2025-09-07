recherche
"Inside Center Parcs : les vacances toute l'année" sur RMC Story mardi 9 septembre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 7 septembre 2025 107
"Inside Center Parcs : les vacances toute l'année" sur RMC Story mardi 9 septembre 2025 (vidéo)

Mardi 9 septembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera "Inside Center Parcs : les vacances toute l'année", une immersion inédite au cœur du Center Parcs du Bois aux Daims.

Chaque année, plus de 4 millions de vacanciers choisissent Center Parcs pour un séjour au plus près de la nature. Un succès qui dure depuis près de 60 ans. Mais comment la marque continue-t-elle d’attirer les familles, été comme hiver, face à une concurrence toujours plus forte ?

Pour le découvrir, nous vous emmenons en immersion au Center Parcs du Bois aux Daims, l’un des sites les plus emblématiques. Deux familles nous ouvrent les portes de leur séjour : découverte des cottages nichés dans la verdure, activités en forêt, moments de détente... et bien sûr, plongée dans l’Aqua Mundo. Ce vaste espace aquatique couvert, chauffé à 25°C toute l’année, fait le bonheur de tous les âges : pataugeoires, toboggans, piscine à vagues, et même aqua scooter. Un univers tropical au cœur de la forêt.

Ici, tout est pensé pour déconnecter : pas de voitures, des vélos partout, et même des daims qui se promènent librement dans le domaine. Un lien direct avec la nature, renforcé par la présence d’un parc animalier. Mais comment gérer la présence de ces animaux ? Comment assurer aux clients des vacances sans tensions, où hébergement, loisirs et logistique doivent fonctionner en parfaite harmonie ?

De la réfection des piscines à la découverte de l’accrobranche, nous vous invitons à tout découvrir et tout comprendre aux côtés des équipes de Center Parcs, des familles et surtout des acteurs les plus précieux de ces vacances… les enfants !
Publié dans Documentaires, Mardi
vignette primes a venir
vignette week end tv

