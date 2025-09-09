recherche
"Les 10 routes les plus dangereuses de la planète" sur RMC Découverte jeudi 11 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 9 septembre 2025 143
"Les 10 routes les plus dangereuses de la planète" sur RMC Découverte jeudi 11 septembre 2025

Jeudi 11 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Les 10 routes les plus dangereuses de la planète" un documentaire inédit qui va vous plonger au cœur des routes les plus terrifiantes du monde.

Les dernières décennies ont vu croître le nombre de routes dans le monde.

Chaque année, près de 695 000 kilomètres de nouvelles routes sont construites. Et dans notre volonté de relier des territoires isolés, certaines routes sont construites dans des zones reculées exposant ceux qui les empruntent à des conditions dangereuses : chutes de pierres, précipices vertigineux, conditions météo extrêmes, infrastructures précaires, ces routes mettent à l'épreuve les conducteurs les plus aguerris. Les emprunter, c'est défier la nature, le vertige, et parfois même la mort.

De la route de Los Caracoles au Chili où chaque virage peut être le dernier, à la Dalton Highway au beau milieu de l'Alaska, toutes les routes que vous allez découvrir ont un point commun : le moindre écart peut s'avérer fatal.

Grâce à des archives exceptionnelles et à des reconstitutions en images de synthèse, vous allez plonger au cœur des routes les plus terrifiantes du monde.

