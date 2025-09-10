"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 12 septembre 2025

Vendredi 12 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera les deux premiers épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

La saison 10, comme les précédentes, suit plusieurs équipes de prospecteurs d'or qui tentent de faire fortune dans les champs aurifères de l'ouest de l'Australie, dans l'Outback.

Face à une chaleur écrasante et à un environnement hostile, ils utilisent diverses techniques, de la prospection manuelle aux machines de lavage plus sophistiquées pour trouver de l'or.

La saison est marquée par les défis auxquels sont confrontées les différentes équipes, notamment les pannes d'équipement, les difficultés logistiques et la pression de trouver une quantité d'or suffisante pour rentabiliser leur saison.

21:10 Épisode 10x01 L'or des crocodiles

Lors de la cérémonie commémorative organisée en l'honneur de Neville Perry, ses fils Nick et Jayden offrent à Brent Shannon le journal intime de leur père, qui contient plus de 40 ans d'indices sur la chasse à l'or. Forts d'informations passionnantes sur un trésor perdu, Brent et Ethan West se lancent à la recherche d'un butin potentiel de 3 millions de dollars provenant de l'or perdu des bushrangers.

Cette saison, Paul Mackie fait équipe avec sa femme Shannon et sa fille Eboni, mais ils se retrouvent rapidement à court de filon. Ils sont alors contraints de miser 17 500 dollars sur des déchets miniers anciens dans l'espoir de les retraiter pour en tirer un gros profit. Cependant, une panne électrique dans leur usine humide interrompt l'opération, compromettant leur ambitieux projet.

Une rivière en crue empêche Jacqui Buzetti et Andrew Leahy de retourner dans les champs aurifères de Palmer River. Ils doivent naviguer sur des eaux infestées de crocodiles lors d'une expédition audacieuse en kayak, dans l'espoir de trouver un gisement d'or vierge.

22:05 Épisode 10x02 Un parcours semé d'embûches

La nouvelle saison de Melanie Wood et Alex Stead repose sur leur souffleur à sec unique en son genre, construit sur mesure, « The Beast ». Mais après avoir investi plus de 400 000 dollars pour le construire et l'avoir transporté sur 800 kilomètres depuis Perth jusqu'à leur concession Fairlady à Leonara, une panne majeure menace de mettre fin à leur saison avant même qu'elle ne commence.

La baisse des rendements aurifères pousse la nouvelle équipe, Sheryl Munro et Simon Lawes, à déplacer leur souffleur à sec, les obligeant à naviguer sur un terrain miné qui détruit les pneus alors qu'ils recherchent un nouveau terrain. Le couple résilient fait tout ce qu'il faut pour que leur nouvelle vie de prospecteurs d'or soit couronnée de succès.

Le vétéran australien de l'or Shane Calegari revient dans les champs aurifères pour une nouvelle saison, transportant des tonnes de matériel minier sur plus de 1 400 kilomètres afin de retrouver un vieil ami et l'aider à mettre en service la concession isolée de Fantasy Gully. Mais si la concession ne tient pas ses promesses, leurs retrouvailles pourraient être de courte durée.