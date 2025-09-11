"Chercheurs d'opale" : la saison 8 diffusée sur RMC Découverte samedi 13 septembre 2025 (vidéo)

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera les deux premiers épisodes de la 8ème saison de la série documentaire "Chercheurs d'opale".

Au cœur de l'Outback australien, cet immense arrière-pays désertique et isolé, les chasseurs d'opales sont de retour pour une huitième saison explosive. Dans ces paysages arides parmi les plus impitoyables de la planète, ils affrontent des défis qui feraient reculer la plupart des gens.

Ces mineurs risquent leur vie dans l'un des métiers les plus éprouvants physiquement, creusant sous une chaleur écrasante et dans des sols instables pour extraire l'opale, cette pierre précieuse aux couleurs de l'arc-en-ciel capable de transformer un destin.

La saison dernière, ils ont affronté des fermetures administratives brutales, des effondrements de galeries, des accidents mortels, la sécheresse et des feux de brousse dévastateurs.

Cette année, le chaos s'intensifie : l'économie mondiale vacille, les coûts d'exploitation explosent et une nouvelle vague d'aventuriers se lance à la conquête de l'Outback. Plus que jamais, seuls les plus résistants et les plus ingénieux pourront espérer tirer leur épingle du jeu.

Épisode 1 • Retour en force

Les Bushmen sont de retour dans leur mine souterraine délabrée, où le chef d'équipe Rod Manning, le mineur d'opale chevronné Les Walsh et le mineur de troisième génération Sam Mehan tentent une dernière fois de trouver de l'opale avant que la mine ne s'effondre.

Après une fin de saison en beauté pour les Cheals, qui ont empoché plus d'un million de dollars avec leur partenaire minier Mark Bressan, ils ont désormais des ambitions élevées, mais les gros joueurs de l'opale pourront-ils maintenir leur série de victoires ?

Après une collision violente avec une excavatrice la saison dernière, le chef d'équipe des Blacklighters, Mark I'Anson, affronte ses peurs en remontant sur la machine lourde qui a failli le tuer, mais tout ne se passe pas comme prévu.

Épisode 2 • L'énergie du désespoir

Quand le désespoir se transforme en inspiration...

Les amateurs d'opales, Dan Measey et Renee Everest, décident de forer un puits de mine dans la route, le dernier terrain inexploré de leur concession Black Flag, mais ils font une découverte à laquelle personne ne s'attendait.

Les frères Matt et Cozza Kathagen, alias les Mooka Boys, affrontent la nouvelle saison sans leur chef mécanicien Leif Tanzer. Aux prises avec des pannes incessantes, les garçons perdent espoir, jusqu'à ce qu'une créature géante vieille de plusieurs millions d'années menace de sauver la situation.

Des voleurs d'opales ont saccagé la concession des Bushmen et volé le diesel de leur camion. Rod et Sam donnent une dernière chance à Les de trouver de l'opale avant d'abandonner la concession de Robbie, qui devient de plus en plus dangereuse.