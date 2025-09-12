recherche
"À la poursuite de la jeunesse éternelle" sur France 5 dimanche 14 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 12 septembre 2025 171
Dimanche 14 septembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "À la poursuite de la jeunesse éternelle", le 3ème volet de la nouvelle série documentaire de Laurent Delahousse.

Repousser la mort est la dernière frontière des ultra-riches, des puissants et des élites. Mais pourquoi entretenir – à tout prix – ce mythe de la jeunesse éternelle ?

Dans le panthéon des éternels, vous allez rencontrer les disciples de Bryan Johnson (le milliardaire qui veut repousser la mort) et ses copains de la Silicon Valley, Bezos, Musk, qui investissent des milliards.

Avant eux, les leaders politiques ont lutté contre le temps qui passe sur leur visage comme l’inoxydable et botoxé feu Silvio Berlusconi ou encore Vladimir Poutine (le tsar qui se veut immortel).

Vous découvrirez aussi Mickaël Jackson dans son caisson à oxygène, et même la recordwoman mondiale Jeanne Calment au centre d’une bataille diplomatique franco-russe…

Publié dans Documentaires, Dimanche
"Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" : Tout pour prévenir et soulager le mal de dos sur T18 dimanche
12 septembre 2025 - 14:24

12 septembre 2025 - 14:24

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 12 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint
11 septembre 2025 - 21:21

11 septembre 2025 - 21:21

"Échappées belles" sur la Côte d'Opale samedi 13 septembre 2025 sur France 5
11 septembre 2025 - 15:16 Magazines

11 septembre 2025 - 15:16 Magazines

Suivez nous...

