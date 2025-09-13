recherche
"Piscines de rêve - Une oasis à la maison" lundi 15 septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

"Piscines de rêve - Une oasis à la maison" lundi 15 septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

Lundi 15 septembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le troisième épisode inédit de la série documentaire "Piscines de rêve" qui suit le travail de piscinistes français qui réalisent des projets de construction et de rénovation de piscines hors du commun.

En France, on compte 3,5 millions de piscines privées. Avec une moyenne de 150 000 demandes de construction chaque année, gérées par 1 300 entreprises spécialisées, notre pays se place au premier rang européen et au deuxième rang mondial, juste derrière les États-Unis.

Pour répondre à cette forte demande, les piscinistes innovent et repoussent toujours plus loin les limites de la création et des défis technologiques : des lagons paradisiaques qui sortent de terre en 12 jours, aux bassins conçus à partir de conteneurs recyclés ; des baignoires naturelles et écologiques, aux piscines en béton respectant les règles strictes des Monuments de France… tout redouble d’inventivité.

Mais comme pour tout chantier, entre contraintes de temps, difficultés de terrain et conditions météorologiques imprévisibles, ces entreprises doivent être capables de s’adapter, garder leur calme et proposer des solutions béton.

"Piscines de rêve" vous fait découvrir les projets fous de ces piscinistes d’exception qui repoussent sans cesse les limites de l’ingéniosité et du savoir-faire.

Épisode 3 • Une oasis à la maison

Dans cet épisode, nous partons à la frontière espagnole pour un épisode qui va cumuler la rénovation totale d’une bâtisse en parallèle de la construction d’une piscine lagon spectaculaire confiée à l’entreprise « Nuances d’Ô » et à son jeune patron Thomas Pélissier.

Entouré de ces acolytes, ils vont s’attaquer à une mission totalement unique : la construction d’un bassin tropical de 50 m2 avec un timing de seulement 3 semaines !

Un défi hors norme pour faire sortir de terre ce lagon d’exception avec comme enjeu supplémentaire, l’installation d’un bar immergé surmonté d'une immense paillote, et la construction d’une cascade en enrochement, sans compter l’aménagement paysager spectaculaire pour donner l'ambiance tropical attendu.

Objectif : créer une véritable oasis à la maison !
