"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Porsche Boxster S lundi 15 septembre 2025 sur RMC Découverte

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 13 septembre 2025 88
Lundi 15 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le troisième épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Porsche Boxster S.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 20x03 Porsche Boxster S

Gerry adore les youngtimers à fort potentiel, et cette fois, il vise carrément une icône : la Porsche Boxster S, version musclée du célèbre roadster allemand. Avec son flat-6 3.2 litres de 260 chevaux, une boîte 6 rapports et une sonorité à faire frissonner les puristes, cette propulsion signée Porsche promet des sensations de conduite exceptionnelles.

Mais attention, derrière le prestige de l'écusson, la voiture accumule les défauts : deuxième rapport qui saute, peinture rayée, pare-chocs fendu, embrayage en fin de vie, et surtout, un IMS potentiellement défaillant, ce maudit roulement qui peut anéantir le moteur.

Face à une voiture aussi désirable que capricieuse, Aurélien n'a pas droit à l'erreur. D'autant que les prix des pièces chez Porsche font vite exploser le budget... Le duo devra ruser pour remettre ce futur collector dans un état irréprochable, sans exploser les coûts.

La mission : offrir à ce youngtimer la deuxième vie qu'elle mérite, et prouver qu'avec du savoir-faire et un peu de flair, on peut encore faire une bonne affaire... même avec une Porsche.
Dernière modification le samedi, 13 septembre 2025 16:34
Publié dans Documentaires, Lundi
