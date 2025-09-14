"Hypermarchés : dans les coulisses d'un géant de la grande distribution" sur RMC Story mardi 16 septembre 2025 (vidéo)

Mardi 16 septembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit "Hypermarchés : dans les coulisses d'un géant de la grande distribution" qui se concentre sur la logistique, en particulier sur la manière dont les produits parviennent aux magasins.

Avec près de 44.000 magasins et 10 millions de clients chaque jour, la grande distribution occupe une place centrale dans la vie des Français. Mais derrière les rayons bien remplis de nos hypermarchés se cache une organisation gigantesque, aussi impressionnante qu’invisible.

Comment des milliers de produits parviennent-ils chaque jour jusqu’aux magasins ? Grâce à une logistique XXL, sans laquelle aucune enseigne ne pourrait proposer une telle variété au même endroit.

Autrefois gérées à la main, ces opérations s’appuient aujourd’hui sur des entrepôts high-techs, véritables hubs de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, où robotique et automatisation jouent un rôle majeur.

Et pour faire tourner cette immense machine, une armée de professionnels – préparateurs de commandes, planificateurs, techniciens ou responsables d’approvisionnement – travaille chaque jour dans l’ombre pour relever ce défi colossal.

Pour la première fois, Intermarché ouvre exceptionnellement les portes de ses bases logistiques. Une plongée inédite dans les coulisses de la grande distribution, révélée par ceux qui la font fonctionner au quotidien.