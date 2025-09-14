recherche
Documentaires

"Hypermarchés : dans les coulisses d'un géant de la grande distribution" sur RMC Story mardi 16 septembre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 14 septembre 2025 145
"Hypermarchés : dans les coulisses d'un géant de la grande distribution" sur RMC Story mardi 16 septembre 2025 (vidéo)

Mardi 16 septembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit "Hypermarchés : dans les coulisses d'un géant de la grande distribution" qui se concentre sur la logistique, en particulier sur la manière dont les produits parviennent aux magasins.

Avec près de 44.000 magasins et 10 millions de clients chaque jour, la grande distribution occupe une place centrale dans la vie des Français. Mais derrière les rayons bien remplis de nos hypermarchés se cache une organisation gigantesque, aussi impressionnante qu’invisible.

Comment des milliers de produits parviennent-ils chaque jour jusqu’aux magasins ? Grâce à une logistique XXL, sans laquelle aucune enseigne ne pourrait proposer une telle variété au même endroit.

Autrefois gérées à la main, ces opérations s’appuient aujourd’hui sur des entrepôts high-techs, véritables hubs de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, où robotique et automatisation jouent un rôle majeur.

Et pour faire tourner cette immense machine, une armée de professionnels – préparateurs de commandes, planificateurs, techniciens ou responsables d’approvisionnement – travaille chaque jour dans l’ombre pour relever ce défi colossal.

Pour la première fois, Intermarché ouvre exceptionnellement les portes de ses bases logistiques. Une plongée inédite dans les coulisses de la grande distribution, révélée par ceux qui la font fonctionner au quotidien.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 14 septembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 14 septembre 2025 sur France 2

14 septembre 2025 - 14:30

Sur le même thème...

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 14 septembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 14 septembre 2025 sur France 2

14 septembre 2025 - 14:30

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

13 septembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL