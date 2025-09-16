recherche
"Le trésor caché du Moyen-Âge" : la science révèle le vrai visage de la France médiévale sur France 5 jeudi 18 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 16 septembre 2025 111
"Le trésor caché du Moyen-Âge" : la science révèle le vrai visage de la France médiévale sur France 5 jeudi 18 septembre 2025

Jeudi 18 septembre 2025 à 21:05 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous proposera de découvrir « Le trésor caché du Moyen-Âge », un document inédit écrit et réalisé par Stéphane Jacques.

C’est un trésor méconnu du patrimoine français. Une relique unique de plus de 600 ans, la seule à même de révéler visuellement ce à quoi ressemblait vraiment le Moyen-Âge en France : ses incroyables châteaux forts, son quotidien épique dans les campagnes et son système féodal.

Cette bible du Moyen-Âge, c’est le manuscrit des “Très Riches Heures du Duc de Berry”. Son nom ne vous dit rien. Et pourtant, à l’école, dans nos manuels d'histoire, nous avons tous vu ses images. Cette chronique datée du XVe siècle est composée de 131 peintures.

Après la Tapisserie de Bayeux qui illustre le début du Moyen-Âge, c’est là l’un des rares témoignages visuels du Moyen-Age, cette fois-ci à son apogée… Manuscrit parmi les plus reproduits au monde, ce best-seller médiéval est aussi le plus secret, le plus inaccessible. Passé entre les mains de rois de France, ”Les Très Riches Heures du duc de Berry” ont ensuite étrangement disparu pour réapparaître des siècles plus tard dans la prestigieuse collection du château de Chantilly, gardé et protégé loin des regards et des convoitises.

Pour la première fois, ce Graal va révéler tous ses secrets. Pour le restaurer, ses gardiens ont accepté que ce chef-d'oeuvre soit ausculté par la science. Des médecins, des radiologues, des chirurgiens de l’imagerie vont passer au scanner celui que l’on considère comme le roi des manuscrits. C’est toute une histoire engloutie qui va pouvoir se dévoiler visuellement: la vie des populations de cette époque, mais aussi ses prouesses architecturales.

Considéré comme un livre cathédrale, “Les Très Riches Heures du Duc de Berry” rassemble les toutes premières représentations visuelles des monuments les plus importants de notre patrimoine comme le Louvre ou le Mont Saint-Michel…

Ce film “Le Trésor caché du Moyen-Âge” va s’appuyer sur la science pour dévoiler le visage méconnu de notre Moyen-Âge.

