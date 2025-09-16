"Faut-il suivre la consigne ?", documentaire sur le retour de la consigne en France ce mardi sur France 5 (vidéo)

Mardi 16 septembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "Faut-il suivre la consigne ?", un documentaire écrit et réalisé par Valentine Amado qui traite du retour de la consigne pour les bouteilles en verre en France.

La consigne a longtemps fait partie de nos habitudes. Pendant des décennies, rapporter ses bouteilles n’était pas perçu comme un effort, mais comme une évidence : pourquoi jeter ce qui pouvait être réutilisé ?

Pourtant, ce système a été progressivement abandonné en France il y a une quarantaine d’années, au profit du plastique. Seules quelques régions ont résisté, persévérant dans cette pratique. C’est sur leur exemple que la consigne refait aujourd’hui surface dans le débat national. Poussée par l’Europe et par la taxe plastique – qui impose de recycler nos déchets sous peine d’une amende de 800 € par tonne de plastique non recyclé –, la France a décidé de relancer la consigne pour les bouteilles en verre.

Sous l’égide de Citéo, quatre régions pilotes ont été choisies pour expérimenter le dispositif pendant 18 mois : la Normandie, les Hauts-de-France, la Bretagne et les Pays de la Loire. Le défi est immense, car c’est toute une filière qu’il faut repenser : concevoir des bouteilles en verre plus robustes, installer des machines de collecte en supermarchés, organiser la logistique du retour et développer des infrastructures de lavage capables de remettre les bouteilles en circulation. C’est toute la boucle du réemploi qu’il a fallu reconstruire.

Dans ce documentaire, les journalistes sont allés observer le modèle allemand, où la consigne est devenue une norme générant plusieurs milliards d’euros chaque année. Ils se sont également intéressés aux poches de résistance françaises : le secteur des bars, hôtels et restaurants, qui grâce à la consigne évite déjà des centaines de milliers de tonnes de déchets, ainsi que l’Alsace, où certaines marques de bière et d’eau continuent à proposer ce système en supermarché.

Les journalistes ont aussi rencontré les pionniers du Grand Ouest, notamment l’entreprise Bout à Bout, qui exploite la plus grande usine de lavage de bouteilles en France – un maillon essentiel de cette nouvelle économie circulaire. Pendant plusieurs mois, ils ont suivi les équipes de Citéo, depuis la conception des bouteilles chez Verallia, l’un des deux plus grands verriers français, jusqu’au lancement officiel de l’opération REUSE dans les supermarchés de la région.

La consigne fait aujourd’hui son grand retour dans 80 enseignes, avec l’objectif d’atteindre 750 magasins d’ici à quelques mois. Mais Citéo voit déjà plus loin : l’ambition est que ce système dépasse bientôt le quart nord-ouest de la France pour s’étendre progressivement à l’ensemble du territoire.