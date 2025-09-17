"Constructions fatales" : effondrements de ponts & accidents de montagnes russes sur RMC Découverte jeudi 18 septembre 2025

Jeudi 18 septembre 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux épisodes inédits de la série documentaire "Constructions fatales" consacrés aux effondrements de ponts et aux pires accidents de montagnes russes.

Inspirée par les codes du thriller et de la science-fiction, cette série documentaire mêle archives et reconstitutions 3D pour plonger le public dans une expérience immersive, visuelle et narrative, au cœur de grandes catastrophes d'ingénierie.

21:10 Les pires effondrements de ponts

Les effondrements de ponts ont marqué à jamais l'histoire de l'ingénierie. Minneapolis et Tacoma aux États-Unis, Gênes en Italie. Trois villes qui n'ont rien en commun si ce n'est qu'elles figurent dans les annales du manuel des erreurs à éviter lorsque l'on construit un pont.

L'effondrement du pont du détroit de Tacoma en 1940 a mis en évidence les dangers des forces aérodynamiques, tandis que l'effondrement du pont I-35W en 2007 a souligné les conséquences des défaillances structurelles sur des axes routiers extrêmement fréquentés.

De son côté, l'effondrement du pont de Gênes en 2018 a jeté le discrédit sur l'architecte italien Riccardo Morandi. Pourtant, révolutionnaire et esthétique dans les années 1960, son pont n'a pas résisté à l'épreuve du temps et aux négligences des responsables de son entretien.

Grâce à des archives exceptionnelles, à des images de synthèse, et le témoignage de 3 experts internationaux, vous allez revivre 3 des plus grandes catastrophes fatales liées à des effondrements de ponts.

22:10 Les pires accidents de montagnes russes

Les accidents de montagnes russes ont marqué à jamais les mémoires de plusieurs villes dans le monde. Londres au Royaume-Uni, Coomera, dans l'Etat de Queensland en Australie et Stockholm en Suède. Trois villes qui n'ont rien en commun si ce n'est qu'une erreur d'ingénierie les a transformées en cas d'école de la sécurité dans l'univers les montagnes russes.

Le premier parc d'attraction de l'Histoire ouvre ses portes à Bakken au Danemark en 1583. Au fil des siècles, ces parcs gagnent en popularité, Disneyland Paris accueillant à lui seul plus de 16 millions de visiteurs par an. Et plus il y en a, plus la demande pour des attractions toujours plus spectaculaires, et toujours plus dangereuses, s'intensifie. 2016, en Australie, un raft se renverse sur l'attraction du Thunder River Rapids. 1972, à Londres, cinq personnes perdent la vie et treize autres sont blessées lors d'un accident de grand huit qui marquera les mémoires. 2023, à Stockholm, une pièce de rechange censée améliorer la sécurité d'une voiture du Jetline fait défaut, déclenchant une série de défaillances mécaniques.

Grâce à des archives exceptionnelles, à des images de synthèse, et le témoignage de 3 experts internationaux, vous allez revivre 3 des plus grandes catastrophes fatales liées à des accidents de montagnes russes. Quelle a été l'origine de ces accidents ? Auraient-ils pu être évités ? Quelles pertes humaines et matérielles ont-ils provoqué ? Et quelle trace ces drames ont-ils laissés dans l'Histoire ?