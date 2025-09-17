"Constructions fatales" : effondrements de ponts & accidents de montagnes russes sur RMC Découverte jeudi 18 septembre 2025

Inspirée par les codes du thriller et de la science-fiction, cette série documentaire mêle archives et reconstitutions 3D pour plonger le public dans une expérience immersive, visuelle et narrative, au cœur de grandes catastrophes d'ingénierie.
21:10 Les pires effondrements de ponts
Les effondrements de ponts ont marqué à jamais l'histoire de l'ingénierie. Minneapolis et Tacoma aux États-Unis, Gênes en Italie. Trois villes qui n'ont rien en commun si ce n'est qu'elles figurent dans les annales du manuel des erreurs à éviter lorsque l'on construit un pont.
L'effondrement du pont du détroit de Tacoma en 1940 a mis en évidence les dangers des forces aérodynamiques, tandis que l'effondrement du pont I-35W en 2007 a souligné les conséquences des défaillances structurelles sur des axes routiers extrêmement fréquentés.
De son côté, l'effondrement du pont de Gênes en 2018 a jeté le discrédit sur l'architecte italien Riccardo Morandi. Pourtant, révolutionnaire et esthétique dans les années 1960, son pont n'a pas résisté à l'épreuve du temps et aux négligences des responsables de son entretien.
Grâce à des archives exceptionnelles, à des images de synthèse, et le témoignage de 3 experts internationaux, vous allez revivre 3 des plus grandes catastrophes fatales liées à des effondrements de ponts.
22:10 Les pires accidents de montagnes russes
Les accidents de montagnes russes ont marqué à jamais les mémoires de plusieurs villes dans le monde. Londres au Royaume-Uni, Coomera, dans l'Etat de Queensland en Australie et Stockholm en Suède. Trois villes qui n'ont rien en commun si ce n'est qu'une erreur d'ingénierie les a transformées en cas d'école de la sécurité dans l'univers les montagnes russes.
Le premier parc d'attraction de l'Histoire ouvre ses portes à Bakken au Danemark en 1583. Au fil des siècles, ces parcs gagnent en popularité, Disneyland Paris accueillant à lui seul plus de 16 millions de visiteurs par an. Et plus il y en a, plus la demande pour des attractions toujours plus spectaculaires, et toujours plus dangereuses, s'intensifie. 2016, en Australie, un raft se renverse sur l'attraction du Thunder River Rapids. 1972, à Londres, cinq personnes perdent la vie et treize autres sont blessées lors d'un accident de grand huit qui marquera les mémoires. 2023, à Stockholm, une pièce de rechange censée améliorer la sécurité d'une voiture du Jetline fait défaut, déclenchant une série de défaillances mécaniques.
Grâce à des archives exceptionnelles, à des images de synthèse, et le témoignage de 3 experts internationaux, vous allez revivre 3 des plus grandes catastrophes fatales liées à des accidents de montagnes russes. Quelle a été l'origine de ces accidents ? Auraient-ils pu être évités ? Quelles pertes humaines et matérielles ont-ils provoqué ? Et quelle trace ces drames ont-ils laissés dans l'Histoire ?