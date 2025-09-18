recherche
"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 19 septembre 2025

jeudi 18 septembre 2025
"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 19 septembre 2025

Vendredi 19 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

La saison 10, comme les précédentes, suit plusieurs équipes de prospecteurs d'or qui tentent de faire fortune dans les champs aurifères de l'ouest de l'Australie, dans l'Outback.

Face à une chaleur écrasante et à un environnement hostile, ils utilisent diverses techniques, de la prospection manuelle aux machines de lavage plus sophistiquées pour trouver de l'or.

La saison est marquée par les défis auxquels sont confrontées les différentes équipes, notamment les pannes d'équipement, les difficultés logistiques et la pression de trouver une quantité d'or suffisante pour rentabiliser leur saison.

21:10 Épisode 10x03 Le prix du risque

À la recherche désespérée d'or de qualité constante, une série de petites pépites incite l'équipe Poseidon, composée de Brent Shannon et Ethan West, à tester le célèbre Catto's Paddock, connu pour son principe « pépite ou rien », afin d'y trouver de l'or fin. L'équipe emprunte une installation de lavage, mais se rend vite compte qu'elle doit être modifiée pour relever le défi.

Dans le Pilbara, Levi et Bridget North, mari et femme, font face à un revers majeur lorsque leur accord minier tombe à l'eau. La nouvelle recrue Kyle Wilson trouve un terrain prometteur à vendre, mais avec un prix de 20 000 dollars, l'équipe pourra-t-elle découvrir suffisamment d'or pour justifier l'achat ? Pendant ce temps, une rencontre dangereuse met leur fils de 2 ans, Sunny, en danger.

Encouragé par les 100 000 dollars d'or récoltés la semaine dernière, Paul Mackie retrait la terre dans l'espoir d'une deuxième journée de paie. Pendant ce temps, sa femme Shannon et sa fille Eboni explorent le vaste projet Phoenix avec un nouvel équipement et découvrent des indices d'un récif de quartz potentiellement riche en or. Cependant, un problème électrique laisse Eboni bloquée sur place.

22:05 Épisode 10x04 La machine infernale

L'aventure en kayak de Jacqui Buzetti et Andrew Leahy se poursuit. Cette fois-ci, ils sont déterminés à explorer les richesses qui pourraient se trouver sous l'eau. Mais lorsque leur équipement de sécurité indispensable est égaré, l'équipe est contrainte de se séparer, laissant chacun seul dans un territoire infesté de crocodiles.

Les Wanderers consolident leur position et se fixent un objectif ambitieux de 120 onces pour la saison. Mais l'inquiétude grandit alors qu'ils tentent de localiser des gisements d'or sur leur nouvelle concession. Et lorsque leur nouvelle excavatrice de 70 000 dollars tombe en panne, leurs progrès sont complètement stoppés.

Desert Diggers Melanie Wood et Alex Stead mettent enfin en service leur souffleur à sec de 400 000 dollars, « The Beast ». Mais lorsque les premiers tests échouent, ils sont contraints d'apporter des modifications radicales qui pourraient soit résoudre le problème, soit compromettre tout leur investissement.

Suivez nous...

