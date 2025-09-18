recherche
"Versailles - Le palais retrouvé du Roi-Soleil" sur Arte samedi 20 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 18 septembre 2025 62
"Versailles - Le palais retrouvé du Roi-Soleil" sur Arte samedi 20 septembre 2025

S'appuyant sur les dernières avancées technologiques et scientifiques, ce documentaire, à revoir sur Arte samedi 20 septembre 2025 à 20:55, explore le passé architectural du château pour ressusciter le Versailles disparu de Louis XIV.

Dans les années 1660, le jeune Louis XIV, désormais seul aux commandes du royaume, prend l'habitude d'investir les jardins du domaine de Versailles pour y donner des fêtes somptueuses. Au fil de son ascension, le monarque va métamorphoser le château bâti par son père, modeste gentilhommière difficile d'accès, en palais éblouissant, devenu résidence permanente de la cour à partir de 1682. Chantier ininterrompu au cours de son règne, Versailles n'a ensuite cessé d'être remodelé par ses occupants successifs.

Plus de trois siècles après le crépuscule du Roi-Soleil, les chercheurs recomposent peu à peu la genèse du château et ressuscitent les espaces disparus, en s'appuyant sur la numérisation des plans de l'époque, de récentes découvertes archéologiques et de minutieuses modélisations en 3D.

Instrument de domination

En suivant dans leurs recherches les meilleurs spécialistes, Marc Jampolsky (Mont-Saint-Michel - Le labyrinthe de l'archange) propose une exploration inédite de Versailles tel que l'a conçu Louis XIV.

Matérialisations symboliques de son pouvoir absolu et de ses rêves, le fabuleux bosquet du labyrinthe, agencé par André Le Nôtre autour des fables de Charles Perrault, la grotte artificielle de Téthys, animée par la féerie des jets d'eau, les luxueux appartements des courtisans ou encore la galerie Mignard, le musée privé de Sa Majesté, reprennent ainsi vie sous nos yeux.

Entrelaçant témoignages d'experts, séquences de fiction et reconstitutions en 3D, ce documentaire plonge dans le passé architectural du château et éclaire les visées politiques qui ont préludé aux différentes étapes de sa construction.

Dernière modification le jeudi, 18 septembre 2025 15:26
Publié dans Documentaires, Samedi
