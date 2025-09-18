"Chercheurs d'opale" saison 8, résumé des épisodes diffusés samedi 20 septembre 2025 sur RMC Découverte

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 8ème saison de la série documentaire "Chercheurs d'opale".

Au cœur de l'Outback australien, cet immense arrière-pays désertique et isolé, les chasseurs d'opales sont de retour pour une huitième saison explosive. Dans ces paysages arides parmi les plus impitoyables de la planète, ils affrontent des défis qui feraient reculer la plupart des gens.

Ces mineurs risquent leur vie dans l'un des métiers les plus éprouvants physiquement, creusant sous une chaleur écrasante et dans des sols instables pour extraire l'opale, cette pierre précieuse aux couleurs de l'arc-en-ciel capable de transformer un destin.

La saison dernière, ils ont affronté des fermetures administratives brutales, des effondrements de galeries, des accidents mortels, la sécheresse et des feux de brousse dévastateurs.

Cette année, le chaos s'intensifie : l'économie mondiale vacille, les coûts d'exploitation explosent et une nouvelle vague d'aventuriers se lance à la conquête de l'Outback. Plus que jamais, seuls les plus résistants et les plus ingénieux pourront espérer tirer leur épingle du jeu.

Épisode 3 • Prêts à en découdre

Lorsque la pelleteuse qui a failli le tuer tombe en panne, Mark I'Anson, chef de l'équipe Blacklighters, trouve une solution qui finit par coûter une petite fortune. Sérieusement à court d'argent et toujours hanté par son expérience de mort imminente, Mark n'a d'autre choix que de se mettre à creuser et de trouver de l'opale... rapidement !

À Lightning Ridge, Lee Hobden et Roger Williams, de Slim Pickings, voient leur saison s'arrêter net lorsque leur vieille pelleteuse rouillée refuse de démarrer. Le jeune fils de Roger, Logan, a pour ambition de suivre les traces de son père dans l'exploitation des opales, mais il apprend une dure leçon lorsqu'il perd une pierre précieuse d'une valeur de mille dollars.

Angel Dempsey et Issy Glenn, de The Misfit, ont failli mettre fin à leur saison dès le premier jour lors d'une bataille entre leur bulldozer vieillissant et un puits de mine abandonné. Leur financier et mentor « Opal » Joe Kalmar étant en congé maladie, l'équipe se retrouve seule pour tenter la plus grande exploitation à ciel ouvert d'Andamooka.

Épisode 4 • Une surprise inattendue

Un road trip s'avère payant pour les Opal Lovers lorsqu'ils déplacent leurs efforts vers Diggers Gully, la concession où Dan a grandi en prospectant avec son père obsédé par les opales. Une découverte surprise les pousse à emprunter un noodler pour tamiser les déchets, et si leur instinct ne les trompe pas, ils seront récompensés par bien plus qu'une simple touche de couleur.

Les Mooka Boys suivent leur exemple après que leur cousin les ait aidés à ressusciter leur tamis, mort depuis longtemps, mais comme d'habitude, tout ne se passe pas toujours sans encombre pour les frères Run and Gun.

Le pari pris sur leur concession Turners Rush ne semble pas porter ses fruits pour les Cheals, qui subissent une forte pression pour trouver des opales géantes afin de financer leur entreprise familiale gigantesque, mais avec l'ANZAC Day qui approche, la chance pourrait encore leur sourire.