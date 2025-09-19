"Arromanches, le port du Débarquement" sur NOVO 19 dimanche 21 septembre 2025

C'est le projet le plus fou du Débarquement.
En 1942, les Alliés prennent conscience qu'il sera bien trop difficile de conquérir les ports en eaux profondes défendues par les Allemands sur les côtes françaises. Or sans ces ports, la libération de l'Europe est impossible.
Pour que l'opération Overlord soit un succès, les Alliés vont devoir construire deux mégastructures flottantes, la première prévue au large d’Arromanches-les-Bains, l'autre en face de la plage d'Omaha. Mais, aucun génie militaire n'a encore réalisé un projet d'une telle ampleur. Le défi est tout simplement colossal.
Le documentaire revient sur cette incroyable aventure technique et militaire qui a donné naissance à des innovations technologiques, à travers un fond d'archives méconnus et des images en 3D, capables de retracer la complexité de cette entreprise pharaonique.