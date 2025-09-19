"Arromanches, le port du Débarquement" sur NOVO 19 dimanche 21 septembre 2025

Dimanche 21 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 diffusera "Arromanches, le port du débarquement", un documentaire réalisé par Abdel Mostefa qui explore la conception et la construction du port artificiel Mulberry B à Arromanches, un élément crucial pour le succès de l'opération Overlord et le débarquement en Normandie en 1944.

C'est le projet le plus fou du Débarquement.

En 1942, les Alliés prennent conscience qu'il sera bien trop difficile de conquérir les ports en eaux profondes défendues par les Allemands sur les côtes françaises. Or sans ces ports, la libération de l'Europe est impossible.

Pour que l'opération Overlord soit un succès, les Alliés vont devoir construire deux mégastructures flottantes, la première prévue au large d’Arromanches-les-Bains, l'autre en face de la plage d'Omaha. Mais, aucun génie militaire n'a encore réalisé un projet d'une telle ampleur. Le défi est tout simplement colossal.

Le documentaire revient sur cette incroyable aventure technique et militaire qui a donné naissance à des innovations technologiques, à travers un fond d'archives méconnus et des images en 3D, capables de retracer la complexité de cette entreprise pharaonique.