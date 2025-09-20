"Quincy Jones : Music Man", l'incroyable histoire d'une icône racontée par MC Solaar sur France 4 lundi 22 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Quincy Jones : Music Man", un documentaire inédit réalisé par Olivier Lemaire et raconté par MC Solaar.

Si un mot revient sur toutes les lèvres pour décrire Quincy Jones, c’est celui de génie.

Il est le génie derrière les plus gros succès de Michael Jackson, le génie avec lequel des artistes aussi célèbres que Ray Charles, Stevie Wonder, Jane Fonda et Steven Spielberg ont toujours souhaité collaborer.

Et le génie qui continue d’inspirer, encore aujourd’hui, les plus grands talents de la musique contemporaine : de Snoop Dogg à The Weeknd, en passant par Alicia Keys et Pharrell Williams… Mais de quoi est-il vraiment le génie ? De la musique ? De la technique ? De l’image ? Du business ?

Disparu en novembre 2024, Quincy Jones restera dans l’histoire comme une véritable légende de l’industrie musicale.

Grâce à des archives exceptionnelles, Quincy Jones : Music Man raconte l’histoire incroyable de ce petit-fils d’esclave qui a su modeler l’industrie musicale pendant plus d’un demi-siècle, celle d’un homme de tous les records et d’un pionnier qui a incarné, plus que tout autre, les mutations de la société contemporaine.