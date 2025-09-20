"Vivant" de Yann Arthus-Bertrand à revoir sur France 5 lundi 22 septembre 2025 (vidéo)

À revoir sur France 5 lundi 22 septembre 2025 à 21:05, "Vivant", un voyage contemplatif à travers la faune et la flore de France dans lequel Yann Arthus-Bertrand nous rappelle l'urgence de préserver le vivant sous toutes ses formes.

De l'infiniment petit au superprédateur, du ver de terre à la baleine, du brin d'herbe à l'arbre géant, "Vivant" nous emmène à la découverte de la biodiversité de notre pays. A travers les époustouflants milieux naturels qu'abrite l’Hexagone, c’est une exploration de la pyramide du vivant, c’est aussi et surtout une proposition pour s’émerveiller de ces espèces capables de mille prouesses et subtilement connectées les unes aux autres et dont l'être humain fait partie intégrante. Lien que nous avons trop souvent oublié et qu’il est temps de retisser.

Note d'intention de Yann Arthus-Bertrand

J’ai passé ma vie à voyager autour du monde pour essayer de comprendre la Terre sur laquelle nous vivons. À travers ce film je voulais partager ce sentiment d’émerveillement simple, je savais que partout en France des gens prenaient conscience et ressentaient la même chose que moi. J’ai éprouvé ce besoin de partager ces moments de beauté qui nous émeuvent et nous marquent.

J’ai donc eu envie de faire une déclaration d’amour à notre biodiversité française, la plus riche d’Europe, en faisant appel à tous les passionnés qui observent et qui filment la nature à côté de chez eux. Un collectif de 200 naturalistes nous a permis de regrouper des images d’une grande diversité pour faire un film qu’aucune équipe technique classique n’aurait pu réaliser, car le spectacle du vivant ne s’organise pas. Capter ces instants précieux demande un savoir-faire et une patience hors normes. Grâce à cette collaboration unique, VIVANT est un film d’une richesse incroyable qui nous aide à prendre conscience de l’extraordinaire aventure du vivant dans nos territoires, pour que nous ayons envie plus encore de préserver les espèces qui les peuplent.

Ce film montre les exploits dont le vivant fait preuve : nous le connaissons si peu mais il nous concerne directement. Pourtant, je ne vous apprends rien : nous fragilisons les écosystèmes par un mode de vie complètement déconnecté de la nature. Notre soif de progrès, de possession nous épuise en même temps qu’elle épuise notre environnement. Nous faisons partie d’un grand édifice dont les éléments sont tous interconnectés. Mais nous ne l’observons plus et nous avons tendance à l’oublier. Pourtant, le vivant est partout autour de nous, et ce film est une invitation à s’y reconnecter. Une invitation aussi, je pense, à regagner en humilité pour repenser notre place d’être humain au sein de ce grand tout et prendre conscience de notre impact.