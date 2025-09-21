recherche
Documentaires

"Etre et avoir", le documentaire culte sur l'école rurale à revoir sur T18 lundi 22 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 21 septembre 2025
"Etre et avoir", le documentaire culte sur l'école rurale à revoir sur T18 lundi 22 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 à 20:40, T18 rediffusera "Être et Avoir" un film documentaire réalisé par Nicolas Philibert, sorti en 2002. Il se déroule sur une année scolaire et suit le quotidien d'une petite école primaire à classe unique, située dans un village de l'Auvergne, Saint-Étienne-sur-Usson.

Le documentaire se concentre sur Georges Lopez, l'instituteur, un homme à la fois patient et bienveillant, qui enseigne à une douzaine d'élèves, de la maternelle au CM2.

Le film capture avec une grande délicatesse les moments de la vie de classe, les interactions entre les enfants d'âges différents, et la relation unique et empreinte de confiance qu'ils entretiennent avec leur maître.

On assiste aux leçons de lecture, d'écriture et de calcul, mais aussi aux moments de jeux, aux repas et aux confidences.

Le film met en lumière l'approche pédagogique de M. Lopez, son écoute attentive et sa capacité à gérer les émotions et les difficultés de chaque enfant, qu'il s'agisse de problèmes d'apprentissage ou de soucis plus personnels.

"Être et Avoir" offre un portrait intime et touchant d'une école rurale, un lieu où l'apprentissage se fait dans la simplicité et la bienveillance, loin de l'agitation des grands établissements.

Le documentaire est une réflexion sur la transmission du savoir, le rôle de l'enseignant et l'importance de l'éducation dans la vie d'un enfant.

Publié dans Documentaires, Lundi
Suivez nous...

