"Club Med : les coulisses d'une success story" dévoilées sur NOVO 19 lundi 22 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 21 septembre 2025 168
Lundi 22 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Club Med : les coulisses d'une success story", un documentaire qui retrace l'histoire du Club Med, l'une des plus grandes réussites du tourisme mondial.

C’est une des plus grandes success story de ces 70 dernières années. Avec ses 65 villages répartis dans 26 pays à travers la planète, près d’un million cinq cent mille voyageurs partent chaque année au Club Med.

À l’origine de cette réussite exceptionnelle : deux visionnaires partis à la conquête du monde. Une ascension incroyable qui a bien failli s’écrouler à cause d’un simple film : Les Bronzés. Mais grâce à toutes ses innovations, le Club Med a toujours su se relever et dénicher des talents comme Nicolas Canteloup, Patrick Bruel, Kad Merad, Anne Roumanoff et bien d’autres.

Grâce à des images d’archives exceptionnelles et à des témoignages inédits, découvrez comment le Club Med a transformé l’image des vacances et laissé son empreinte si particulière de partage et de bonne humeur dans le monde entier.novo

