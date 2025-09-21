"Qui a coulé le Rainbow Warrior ?" retour sur le plus gros scandale de la Ve République mardi 23 septembre 2025 sur France 2

Mardi 23 septembre 2025 à 21:10, France 2 vous propose de revivre de l’intérieur le plus gros scandale de la Ve République : le naufrage du Rainbow Warrior dans une série documentaire en 3 épisodes.

Quarante ans après le sabotage du Rainbow Warrior, ce thriller d’espionnage nous plonge dans le bureau des légendes à l’âge du Minitel pour révéler les coulisses du plus gros scandale de la Ve République grâce aux témoignages exclusifs des protagonistes de l'affaire.

Le 10 juillet 1985, à l’autre bout du monde, le Rainbow Warrior, vaisseau amiral de Greenpeace, explose dans le port d’Auckland en Nouvelle Zélande. Dans le naufrage, un membre de l'organisation perd la vie. Malgré l’éloignement, très vite, les soupçons se tournent vers la France, alors en pleine campagne d’essais nucléaires dans le Pacifique…

À la manière d’un polar, cette série en 3 épisodes raconte les dessous d’une mission clandestine qui a viré à l’un des plus grands scandales d’État. Pour la première fois, Jean-Luc Kister, le nageur de combat qui a posé la bombe dévoile la mécanique du sabotage. De la genèse de l’opération à la tempête politique et médiatique, des ex-agents secrets, des dirigeants et enquêteurs de l’époque racontent de l’intérieur l’incroyable enchaînement d’événements qui ont mené au fiasco. Et fait trembler la République.

Entre luttes de pouvoir et failles humaines, une histoire haletante où se croisent un faux couple d’espions et de vrais militants idéalistes, des politiciens ambitieux et des journalistes tenaces.

Épisode 1 • Tombés pour la France

1985. Alors qu’à Mururoa, dans le Pacifique, la France renforce sa dissuasion par de nouveaux essais nucléaires, l’organisation écologiste Greenpeace rachète un vieux chalutier de haute mer, rebaptisé Rainbow Warrior, et s’apprête à mettre le cap sur l’atoll français.

Bien décidée à l’en empêcher, l’armée française fait appel à la DGSE. Entraînement physique, infiltration, dans le plus grand secret, les espions préparent leur plan et peaufinent leurs légendes.

Dominique Prieur et Alain Mafart deviennent le couple Turenge. Leur mission : saboter le Rainbow Warrior.

Épisode 2 • Déflagrations

Arrivé en Nouvelle-Zélande, le commando poursuit les préparatifs de l’Opération « Satanique ». Mais entre la préparation express et d’imprévisibles coups du sort, la mission secrète tourne à la débâcle. La mort tragique d’un photographe dans l’explosion du Rainbow Warrior change la donne.

Pour les agents de la DGSE, une course contre-la-montre commence pour tenter de fuir le pays. Mais rien ne se passe comme prévu et pour l’État français, les choses se compliquent.

Épisode 3 • Chutes

Emprisonné en Nouvelle-Zélande, le couple d’espions attend impatiemment l’aide des autorités françaises. Mais à Paris, alors que tout semble désigner la responsabilité de la France, le gouvernement continue de nier toute implication dans l’explosion du Rainbow Warrior. Au sommet de l’État, l’Élysée et Matignon se déchirent sur fond d’omerta et de faux aveux.

Les révélations explosives des journalistes vont renverser la mécanique politique, jusqu’à entraîner la démission d’un ministre. Entre négociations secrètes, justice expédiée et impunité des vrais décideurs, ce final coup de poing éclaire sans concession le prix du secret d’État.

Avec les témoignages des protagonistes de l’affaire, notamment :