"Monaco : La grande histoire d'un micro-État" sur Arte mardi 23 septembre 2025

Mardi 23 septembre 2025 à 21:00, Arte diffusera "Monaco - La grande histoire d'un micro-État", une fresque historique et journalistique en trois épisodes qui n'hésite pas à fourrer son nez dans les affaires de la principauté.

Combien d'écueils la principauté de Monaco évitera-t-elle encore, par ses alliances, sa puissance financière ou sa roublardise ?

L'histoire du Rocher, passé d'ingrat promontoire aride à un havre doré qui accueille la plus grande densité de milliardaires au monde – et dont un habitant sur deux est millionnaire –, est ponctuée de moments de rupture que la maison Grimaldi, toujours régnante sept cent vingt-huit ans après avoir posé le pied à Monaco, a surmontés sans faillir, fidèle au surnom de l'ancêtre fondateur François, dit Malizia, "le rusé"…

Narré dans un commentaire souvent caustique par l'actrice Anne Consigny, la série documentaire de Frédéric Compain offre une vue d'ensemble inédite de l'histoire de Monaco et se penche, à rebours des comptes rendus officiels, sur tout ce qui a été mis sous le tapis au cours des règnes successifs : les révoltes sociales parfois réprimées dans la violence, l'omnipotence de la Société des bains de mer, État dans la cité-État qui continue à ce jour de bénéficier de sa propre police, sans oublier l'activisme intéressé de la France pour garder coûte que coûte dans son giron ce si lucratif territoire, "paradis fiscal bancaire et judiciaire", selon Vincent Peillon, corapporteur d'un volumineux rapport sur le blanchiment et l'évasion fiscale…

Épisode 1 • Princes et croupiers

Les Grimaldi, une famille fortunée originaire de Gênes, développent leur puissance commerciale au XIIIe siècle après que François Grimaldi, dit "le rusé", s’est emparé de Monaco en 1297. Mais comment prospérer sur ce caillou dépourvu de terres cultivables ? Par les taxes ! 2 % sont imposés sur la valeur de la cargaison à chaque passage de navires marchands dans la baie, une opération juteuse soutenue par les protecteurs de la famille, tantôt la Savoie, la Provence ou l'Espagne, tantôt la France. En 1641, le traité de Péronne rattache définitivement Monaco au royaume français, sous la protection de Louis XIII.

En moins de cent ans, les Grimaldi deviennent la seconde puissance économique du pays, notamment grâce à de lucratives alliances… Mais à la Révolution, le prince de Monaco est incarcéré et ses biens, confisqués. Tout est à refaire. Au milieu du XIXe siècle, le prince Charles III invente la principauté telle qu'on la connaît en fondant la Société des bains de mer de Monaco, qui profite de l'interdiction des jeux dans une grande partie de l'Europe pour prospérer en édifiant des casinos, entourés de palaces, restaurants de luxe et opéras…

Épisode 2 • Dandys et hommes de paille

Après la Première Guerre mondiale, la Société des bains de mer croule sous les dettes tandis que la révolte gronde sur le Rocher, qui remet en cause l'autorité du prince. Louis II n'ayant pas d'héritier, le jeu des mariages pourrait précipiter Monaco dans les mains des Allemands. Branle-bas au Quai d'Orsay : on désigne Charlotte, conçue hors mariage par une roturière, comme seule légataire de la famille princière. La naissance d'un fils maintient le Rocher dans l'escarcelle française. Les années folles, l’âge d’or de Monaco, voient s’y presser Poulenc, Satie, Stravinski, Prokofiev, Picasso, Marie Laurencin, Matisse… Ainsi que certains profiteurs de guerre, dont le célèbre marchand d'armes Basil Zaharoff.

En 1928, des manifestants opposés à Louis II prennent d'assaut le Palais. En échange de sa protection dans ce moment de bascule, l'État français impose un nouvel accord : chaque Premier ministre sera désormais français, et il en ira de même pour toute l'administration. En 1934, on vote une loi autorisant les holdings, ces sociétés dirigées par des prête-noms, idéales pour cacher des fonds.

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’occupant allemand saura en tirer parti lorsqu'il s'agira de faire transiter les mannes de la spoliation nazie...

Épisode 3 • Stars et promoteurs

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau miracle sauve les finances de la principauté : Grace Kelly. L'actrice américaine, tout juste récompensée d'un oscar, épouse le prince Rainier et embarque dans ses valises de grands industriels, après avoir fait s'asseoir 30 millions de téléspectateurs devant leur poste pour la retransmission de son mariage en Technicolor.

Pour attirer les investisseurs, Monaco met sur pied un "système de fraude fiscale organisée", selon l’historien et journaliste monégasque Pierre Abramovici. L'argent afflue, dont celui de l'armateur grec Onassis qui devient le principal actionnaire de la Société des bains de mer. Bientôt, la ville livrée aux promoteurs se transforme et les derniers quartiers populaires disparaissent. Les Trente Glorieuses couvrent le Rocher de béton et le prix au mètre carré devient le plus élevé au monde.

En l'an 2000, un premier rapport volumineux sur le blanchiment et l'évasion fiscale, publié par l’Assemblée nationale française, secoue la principauté. Vincent Peillon, président de la mission d’information, parle d'un "paradis fiscal bancaire et judiciaire". Les affaires financières s'accumulent et le Rocher se voit accusé de ne pas lutter suffisamment contre le blanchiment d'argent, avant d'être finalement placé en juin 2025 par la Commission européenne sur la liste des pays "à haut risque" concernant cette dérive.