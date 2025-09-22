Épisode inédit de "Dangers sur la route" sur RMC Story mardi 23 septembre 2025

Mardi 23 septembre 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Dangers sur la route" : « Piétons, autoroutes, délits de fuite et météo : les pires accidents de la route ».

Sur la planète, plus de 1,4 milliard de véhicules sont en circulation sur nos routes. Un chiffre qui devrait atteindre 2,5 milliards d’ici 2050.

Avec un trafic toujours plus dense et la surpopulation mondiale, le nombre d’accidents aux 4 coins du globe explose. En voiture, à deux roues, dans les transports en commun ou même à pied, sur la route le danger est partout ! Et à tout moment, une catastrophe peut survenir devant vous !

Aujourd’hui, grâce à la multiplication des vidéos d’accidents captés par les caméras embarquées, les « dashcams » - ces petites caméras fixées sur le tableau de bord des véhicules pour filmer la route - mais aussi les caméras de surveillance et les téléphones portables, vous allez vivre les accidents au plus près de l’action !

Piétons, autoroutes, délits de fuite et météo : les pires accidents de la route

Dans cet épisode de “Dangers sur la Route”, attention âmes sensibles s'abstenir, vous allez découvrir des crashes à donner des frissons dans le dos où des piétons vont frôler la mort.

Aussi, vous assisterez aux accidents qui surviennent sur les autoroutes du monde entier.

Excès de vitesse, collisions, perte de contrôle... Mais aussi des délits de fuite qui tournent au drame... Et des conducteurs qui se croient tout permis et mettent des vies en danger.

Vous allez également découvrir des conducteurs hors la loi... Souvent poursuivis par la police dans des scènes dignes de grands films d’action hollywoodiens au péril de leur propre survie et de celle des autres.

Enfin, vous verrez ce qu’il peut arriver en cas de conditions météorologiques extrêmes : des jours où il aurait mieux valu rester chez soi !