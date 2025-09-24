recherche
"Éduquons nos fils ", un documentaire choc sur la masculinité toxique sur France 2 mercredi 24 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025
Mercredi 24 septembre 2025 à 22:55 dans la case "Infrarouge", France 2 diffusera « Éduquons nos fils », un documentaire réalisé par Marie-Christine Gambart qui explore la masculinité toxique et son lien avec les violences physiques et psychologiques commises par les hommes. 

Dans notre société, les violences physiques et psychologiques sont dans leur immense majorité perpétrées par les hommes. Au-delà des drames humains qu’elles provoquent, ces violences ont un coût colossal pour la société : dépenses de santé, frais de justice, indemnisation des victimes… Une charge financière et sociale qui pèse sur l’ensemble de la collectivité.

Au lendemain de l’affaire Gisèle Pélicot, ce film donne la parole à des hommes qui veulent que les choses changent. Si chacun d’entre eux s’est, un jour, reconnu dans ces statistiques, ils ont tous pris du recul sur leurs comportements passés et nous racontent l’évolution de leur rapport à la virilité et à ses injonctions. Tous sont formels : l’éducation à la violence commence dès le plus jeune âge et, pour que la société évolue, il faut revoir l’éducation de leur fils, de nos fils.

À travers le témoignage de ces hommes, mais aussi la parole d’experts et la mise en lumière d’initiatives innovantes de prévention et de sensibilisation, ce film interroge le poids de la masculinité toxique sur la société, ses origines et ses répercussions.

