"300 : la véritable histoire de la bataille des Thermopyles" sur RMC Découverte jeudi 23 octobre 2025

Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 22 octobre 2025
"300 : la véritable histoire de la bataille des Thermopyles" sur RMC Découverte jeudi 23 octobre 2025

Jeudi 23 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "300 : la véritable histoire de la bataille des Thermopyles" réalisé par Vivien Floris.

En 2006, le film américain "300" de Zack Snyder fait entrer au panthéon du cinéma l'un des affrontements les plus spectaculaires de l'Histoire : la bataille des Thermopyles.

Il y a plus de 2.000 ans, 300 guerriers spartiates, menés par le roi Léonidas, tiennent tête dans un étroit défilé aux armées colossales de l'Empire perse, alors superpuissance du monde antique. Leur sacrifice héroïque retarde l'invasion de la Grèce et forge la légende de Sparte, cité-État symbole de courage et d'excellence militaire.

Mais derrière le mythe immortalisé par Hérodote et magnifié à l'écran, que reste-t-il de la vérité ? Les Spartiates étaient-ils vraiment seuls ? Leur force de combat dépassait-elle réellement celle de tous les autres ? Et comment Xerxès, à la tête d'une armée titanesque, a-t-il pu être tenu en échec ?

Grâce aux analyses des meilleurs historiens et à des reconstitutions 3D inédites, ce documentaire replonge sur les lieux mêmes de l'affrontement pour dévoiler les stratégies, les exploits d'ingénierie perse et les secrets militaires qui ont façonné cette bataille devenue légendaire.

