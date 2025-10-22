recherche
"Sylvie Vartan, vous et moi" un entretien chargé d'émotions diffusé sur France 3 vendredi 24 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 octobre 2025 164
Vendredi 24 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Sylvie Vartan, vous et moi" un documentaire inédit réalisé par Nicolas Maupied et Virginie Parrot.

Elle a incarné la jeunesse d’hier, elle inspire celle d’aujourd’hui. Sylvie Vartan, c’est l’histoire d’un destin hors du commun : une enfant bulgare contrainte à l’exil, devenue en France l’icône d’une jeunesse en pleine révolution.

Soixante-quatre ans de carrière, près de cinquante albums enregistrés, quarante millions de disques vendus et plus de deux mille couvertures de magazines – davantage que Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve. Autant de records qui font d’elle l’une des artistes françaises les plus célèbres dans le monde.

À l’occasion de sa tournée d'adieu au public, la chanteuse a choisi de se livrer sans détour auprès d’Augustin Trapenard, et d’y raconter sa vérité au cours d’un entretien chargé d’émotions.

Première femme à chanter du rock dans la France des années 1960, Sylvie Vartan devient, aux côtés de Johnny Hallyday, le fer de lance d’une jeunesse explosive. Sa route est pavée de drames et de coups du sort, qu’elle affronte sans relâche, en remontant toujours sur scène. Inlassablement, la star se réinvente, passant du rock à la variété internationale, portée par une détermination de fer.

Raconter Sylvie Vartan, c’est raconter la France des Trente Glorieuses, la révolution des mœurs, l’invention d’une jeunesse. Égérie de mode, elle anticipe et invente les tendances, ses looks à la fois sophistiqués et androgynes demeurent encore aujourd'hui un modèle de style et de caractère.

À l'heure où la jeunesse se réapproprie ses musiques sur les réseaux sociaux, Sylvie Vartan apparait plus que jamais comme une icône de la culture populaire.

À la suite de ce documentaire, France 3 rediffusera le concert « Je tire ma révérence » de Sylvie Vartan.

Publié dans Documentaires, Vendredi
