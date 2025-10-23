"La France des mystères" sous l'occupation nazie, vendredi 24 octobre 2025 sur NOVO 19 (vidéo)

Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera trois épisodes de la série documentaire "La France des mystères" qui explore le patrimoine français sous l'angle des énigmes, légendes, histoires secrètes et phénomènes inexpliqués qui parsèment l'histoire et les lieux du pays.

Présentation de la série

En France, il existe des énigmes enfouies, des traces effacées et des légendes qui défient le temps. Derrière les remparts d’un château, sous les pierres d’une cathédrale ou dans l’ombre d’une forêt, certains secrets semblent vouloir se dérober à l’Histoire.

Des alchimistes aux Templiers, des reliques sacrées aux lieux maudits, cette série lève le voile sur ces mystères qui, depuis des siècles, troublent les esprits et nourrissent les mythes.

21:10 Sous l'occupation nazie

En 1940, les troupes allemandes viennent d'envahir la France et commencent à s'installer sur le territoire. Ils mettent en oeuvre des chantiers gigantesques, s'approprient des lieux de prestige et mettent en place des sites où ils vont pouvoir exercer en toute discrétion leur politique de répression.

"La France des Mystères" montre comment le régime nazi, pendant la Seconde Guerre Mondiale, a marqué de son empreinte une multitude de lieux à travers la France. Que cherchaient les occupants allemands à Montségur, au fin fond de l'Ariège ? Que s'est-il passé dans le gigantesque complexe en béton de la discrète commune de Margival ? Que sont venus faire en Bretagne les archéologues nazis ?

22:55 Dans le secret des Templiers

Les Templiers continuent de fasciner. Puissants et mystérieux, ces moines-soldats auraient possédé des trésors formidables et des secrets inavouables. Mais que cachait réellement l’Ordre du Temple ?

De Troyes à Chinon, en passant par La Couvertoirade, cet épisode retrace leur ascension fulgurante et leur chute

00:40 Légendes maudites et créatures étranges

La France regorge de sites historiques et naturels, d’une grande beauté. Mais ce que nous ne savons pas, c’est que certains d’entre eux sont liés à de grands mystères, voire à des malédictions. Depuis des siècles, dragons, vampires et loups-garous hantent les esprits et alimentent les légendes locales. La Dordogne maudite, le vampire de Montparnasse, l’étrange épidémie de danse de Strasbourg, sont autant de phénomènes inexpliqués.